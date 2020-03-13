【狠毒人妻】人妻出軌懷孕教唆情人企圖殺夫　26歲情夫求情︰她是我第一個真愛

▲ 新加坡一名女子遭到丈夫揭發偷食兼懷有情夫胎兒，教唆情夫殺丈夫，近日判刑。

新加坡一名27歲兩孩媽媽出軌，並懷上情夫骨肉，遭丈夫揭發婚外情，狠毒人妻為了和情夫長相廝守，教唆情夫在丈夫車子動手腳，意圖製造車禍置他死地。情夫二度潛入停車場，有人發現他行為鬼祟而報警，警方到場揭發案件並起訴。3月11日下午，法官最終判囚女被告5個月、男被告4個月。

據馬來西亞《中國報》報道，現年27歲女子楊佩敏和現年28歲的丈夫，在2011年結婚並育有兩孩子，已為人妻人母的楊女戀上了26歲梁偉國。於2017年6月，楊女被丈夫踢爆婚外情後，婚姻亮起紅燈，兩人分房睡，並經常為了婚姻、財產和孩子的撫養權爭吵。

妻子出軌懷上情夫骨肉

至2018年1月初，楊女更懷上情夫的骨肉，再次與丈夫爭執，更萌生殺人念頭。由於丈夫喜歡開快車，楊女唆使情夫對他的車子動手腳，計劃釀造車禍殺死丈夫。2018年1月6日，楊女將數寸長的鐵釘給情夫，他當天凌晨到永光路一帶的停車場，找到丈夫的車子，在車子的左前車輪及左後車輪各插了一枝長鐵釘，更拍下了破壞車輪的相片。

梁姓情夫二度潛入停車場做手腳，於同年1月11日凌晨再度破壞車，剪斷車子防鎖系統，當時有路人見他行為鬼祟而報警，警方在他的袋裏找到板手和剪線鉗，並揭發他破壞私家車的原因，拘捕他及楊女。

情夫求情指楊女是初戀情人

案件上月開審，楊女已為情夫生下一女，表示兩人事後分手，孩子交由楊女的母親照顧，二人出庭時更形同陌路。兩人均認罪，控方因而減輕兩人控狀，改控為魯莽行為有意導致他人重傷罪，案於前日（11日）再次開審。

男被告梁偉國由多名親友陪同出庭，他通過律師求請，表示非常懊悔，指出楊佩敏是他的初戀，第一個真愛，所作所為都是愛她，知道她因為丈夫遭到不幸更愛她。辯護律師指他都是聽從指示行事，而男方的車子沒有實際的損傷。 法官最終判女被告坐牢5個月，男被告則坐牢4個月。

【戀上女傭】5孩富商背空姐太太偷食女傭 拍「共浴照」誤傳妻子揭發婚外情

【人瑞爺孫戀】前度出軌受情傷遇103歲人瑞 30歲嫩妻獲家人撮合結婚

責任編輯︰王俊賢