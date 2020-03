【新冠肺炎】英國掀超市搶購潮　糧食廁紙藥物貨架全清空

▲ 英國疫情升溫掀超市搶購潮。

新冠肺炎疫情蔓延全球,繼澳洲、日本、韓國,英國民眾亦因確診個案急升而掀起超市搶購潮,不少民眾在超市搶購糧食、廁紙、藥物等,從民眾在Twitter上分享的相片可見,很多貨架已清空。

▲ 貨架清空。(Twitter圖片)

截至英國時間12日上午9點,英國共有590宗確診及8宗死亡個案,疫情升溫導致不少當地市民恐慌紛紛前往超市購買物資。

▲ 貨架清空。(Twitter圖片)

從Twitter上民眾分享的照片可見,Tesco的急凍食品、調味品貨架已清空。還有其他超市的麵粉、意粉、廁紙、廚房紙、甚至洗手液等貨品都所剩無幾。

【新冠肺炎】加拿大總理杜魯多妻子確診 二人正自我隔離

▲ 洗手液被搶購。(Twitter:sea_thehorizon)

有網民表示,當見到洗手液貨架清空時,才感覺原來以前很少人用洗手液洗手:

由此可見,很明顯以前只有少數人會洗手。否則洗手液不會清空的。

另有網友指,最近去洗手間時,非常罕見地居然有人在排隊等洗手。直言:「我以前從未見過公廁內,會有人排隊洗手的。」

【C朗隊友確診】祖雲達斯魯加尼確診新冠肺炎 C朗懼怕疫情:我非常害怕

▲ 止痛藥被搶購。(圖片來源:Goodbye HK Hello UK版主)

Goodbye HK Hello UK版主Ben也在專頁分享,超市的止痛藥貨架幾乎被清空,剛好他碰到有對比較「健碩」的中年英國夫婦打算購買數盒止痛藥時,他忍不住口說:「People these days must be very painful.」惹得旁邊的理貨員忍不住大笑了一聲,英國夫婦隨即無癮地放下了止痛藥。

【新冠肺炎】 加拿大大叔大媽一湧而上搶白米 曾智華:搶米瘟疫降落溫哥華

【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能 醫生教分口罩受潮特徵+防潮法

責任編輯:羅嘉欣