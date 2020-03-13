【皮膚炎】家具消毒防疫濫用漂白水　皮膚科醫生：家居空氣充斥次氯酸鈉可致皮炎

▲ 皮膚專科醫生侯鈞翔表示，有些人在疫情下特別緊張，每隔1小時用漂白水清潔家具，家居空氣充斥着次氯酸鈉，導致皮膚發炎。

漂白水的主要成分是次氯酸鈉，能為日常家具用品殺菌及消毒，皮膚專科醫生侯鈞翔指漂白水具消毒殺菌功效，是因為次氯酸鈉是極強的氧化劑，以氧化原理把物質包括細菌和病毒的蛋白及細胞壁膜徹底破壞。

「坊間買到的漂白水次氯酸鈉濃度是5.25%，工業用的濃度更高，使用時必須注意。由於漂白水是極強氧化劑，對人體皮膚及黏膜有極大的刺激作用，接觸到輕則感到少許刺激或刺鼻，較嚴重的會起水泡、出現刺激性過敏皮炎，對黏膜、鼻膜及口腔造成破壞。」

家居清潔必須稀釋

如漂白水未曾稀釋，屬於危險物品可造成身體直接灼傷，必須小心處理。而在家居使用漂白水，它亦會揮發在空氣中，若長期處於封閉室內，揮發在空氣裏的漂白水成分，有機會刺激眼睛黏膜、口、鼻及皮膚。

至於1:99、1:49和家居較少用到的1:4的稀釋漂白水用途，侯醫生解說：「1:99宜清潔家居物品；1:49用作清潔排泄物、嘔吐物；1:4是潔淨被血液污染的物件及表面。

已稀釋的漂白水無論是1:49或1:99，只能使用在死物如傢俬、牆壁、衣物及鞋履上，勿用手或皮膚接觸到。」使用完漂白水後，也須以清水再抹一次，以免殘留。

使用漂白水時要打開窗戶，保持空氣流通，並戴口罩、眼罩及塑膠圍裙，以防飛濺。然後戴上橡膠手套，用毛巾沾濕已稀釋的漂白水進行清潔。注意勿把濕毛巾舉高過頭，令漂白水有機會流落臉上或身體上。

錯用漂白水抹身致灼傷

疫情肆虐下，人們使用漂白水量大增，侯醫生表示，因漂白水而產生的皮膚問題求診人數確有所增加。「各種誤用的情況也有，有個案把稀釋的漂白水誤作抹身用引致灼傷；也有人每隔1小時用漂白水清潔家具，家居空氣充斥着次氯酸鈉，導致皮膚發炎。」

他說，不慎把漂白水沾上身，要即時以室溫水沖走，不慎濺入眼睛，要以大量清水沖走。惟接觸到皮膚未必有即時的反應，當漂白水殘留在皮膚一段時間，有可能逐漸出現如紅、腫、出水、脫皮等的刺激性發炎。再嚴重些會有化學性灼傷如起水泡、紅腫面積範圍更大。

記者：周美好