涉9.29銅鑼灣參與暴動　20歲男生申續到新加坡作交換生被拒

▲ 案件今日於西九龍裁判法院提訊。（資料圖片）

去年9.29有人發起銅鑼灣遊行，警方當日拘捕逾百人，其中20歲男學生被控1項暴動罪，案件提堂後被告獲法庭豁免不准離境令，以前往新加坡作交換生。被告今(13日)於西九龍裁判法院再提訊，辯方申請延長保釋和離境豁免，以及申請延遲被告再訊日期至5月，讓被告完成交換生計劃。裁判官續批准被告保釋，但撤回離境豁免，以及拒絕延期再訊的申請，案件將於3月27日再訊，屆時控方將申請案件轉介區域法院及處理轉介文件。



被告謝曉峰（20歲；學生）與同案43名被告同被控1項暴動罪，謝早前獲法庭批准豁免不准離境令，以前往新加坡作交換生。辯方今天申請延長被告保釋和離境豁免，以及申請延遲被告再訊日期至5月，讓被告完成交換生計劃。控方回應表示，案件將於3月27日再訊，屆時將會申請案件轉介區域法院，及於當日處理轉介文件，預計將於4月16日於灣仔區域法院首度提堂。



裁判官最終批准被告以原有條件保釋，惟撤回被告的離境豁免，以及拒絕辯方延期再訊的申請，案件將於3月27日再訊。



控罪指，涉案44名被告於2019年9月29日於金鐘夏愨道一帶，連同其他身份不詳人士參與暴動。



記者：王仁昌