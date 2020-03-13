  • 24°C
香港時間 : 2020313日 (五) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

涉9.29銅鑼灣參與暴動　20歲男生申續到新加坡作交換生被拒

社會 12:04 2020/03/13

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

案件今日於西九龍裁判法院提訊。（資料圖片）

去年9.29有人發起銅鑼灣遊行，警方當日拘捕逾百人，其中20歲男學生被控1項暴動罪，案件提堂後被告獲法庭豁免不准離境令，以前往新加坡作交換生。被告今(13日)於西九龍裁判法院再提訊，辯方申請延長保釋和離境豁免，以及申請延遲被告再訊日期至5月，讓被告完成交換生計劃。裁判官續批准被告保釋，但撤回離境豁免，以及拒絕延期再訊的申請，案件將於3月27日再訊，屆時控方將申請案件轉介區域法院及處理轉介文件。
 
被告謝曉峰（20歲；學生）與同案43名被告同被控1項暴動罪，謝早前獲法庭批准豁免不准離境令，以前往新加坡作交換生。辯方今天申請延長被告保釋和離境豁免，以及申請延遲被告再訊日期至5月，讓被告完成交換生計劃。控方回應表示，案件將於3月27日再訊，屆時將會申請案件轉介區域法院，及於當日處理轉介文件，預計將於4月16日於灣仔區域法院首度提堂。
 
裁判官最終批准被告以原有條件保釋，惟撤回被告的離境豁免，以及拒絕辯方延期再訊的申請，案件將於3月27日再訊。
 
控罪指，涉案44名被告於2019年9月29日於金鐘夏愨道一帶，連同其他身份不詳人士參與暴動。
 
記者：王仁昌

遊行集會 新加坡 銅鑼灣 灣仔區

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】