【311九周年】海嘯捲走6歲姐姐　妹妹校服繡上亡姊名字紀念一同上學

▲ 日本311九周年，當年海嘯捲走6歲姐姐佐藤愛梨，為了紀念姐姐，妹妹在中學校服上繡上姐姐的名字。

9年前的3月11日，日本發生大地震，伴隨而來的海嘯造成日本近1.8萬人死亡或失蹤。如今，災難雖過去9年，但當天帶來的傷痛永遠存留在日本人的心中。而在這場災難中存活的人，只能努力面對失去家人生活。日本宮城縣一位12歲的妹妹，她因311大地震失去姐姐，為了紀念天國的姐姐，她將在中學校服上繡上姐姐的名字。

綜合日媒報道，佐藤一家居住在宮城縣石卷市，2011年發生地震時，6歲的姐姐佐藤愛梨正乘搭校車回家，不幸地海嘯連人帶車一同捲走，愛梨不幸離世，當時只有3歲的妹妹佐藤珠莉自3月11日後，便於姐姐天人永隔。

▲ 姐姐在地震發生時正在乘搭校車回家，不幸被海嘯捲走。（影片截圖）

在校服上繡上姐姐的名字

佐藤愛梨是一位活潑亂跳的孩子，喜愛逗人歡笑，即使兩姐妹僅僅相處3年，但姐妹情永留在心中。妹妹珠莉來年升讀中學，可惜姐姐卻永遠只能停留在6歲，她為了紀念姐姐，特意在校服上繡上「愛梨、珠莉」，她想帶著姐姐一同上學。

▲ 妹妹在來年升中的校服上繡上姐姐的名字，寓意帶著她上學。（影片截圖）

以相片表達對姐姐的思念

珠莉在4年前開始拍照，只因她看見一張舊照片，當時她看見姐姐在罹難時所穿的鞋子，對姐姐的思念突然湧現，她知道遺物未必能好好保存，但相片能將當時深刻的感情記錄。她表示，姐姐喜歡看到藍天白雲，所以經常帶著相機，為姐姐拍下她無法看見的風景，藉著相片告訴天國的姐姐，「姐姐，我想念你。」

▲ 珠梨因看見一張姐姐在罹難時所穿的鞋子的照片，所以帶上相機，為姐姐攝下她美麗的風景。（影片截圖）

給姐姐的信

珠莉曾寫給信姐姐，表達對她的思念。

愛梨姐姐，你過得好嗎？升上5年級的我朋友也增加了不少。今年和很多人都是第一次同班，但也都和他們成為了朋友，姐姐現在有沒有和誰感情比較好呢？有沒有很多朋友呢？接下來也請姐姐繼續守護著我們，最喜歡妳了。

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責任編輯：王明芳