【同心抗疫】號召義工縫製800布口罩免費派　手作人夥深水埗明哥向基層送暖

▲ 手作人陸珊號召義工縫製800個布口罩，夥深水埗明哥的「北河同行」，齊將口罩派予基層，為紓緩疫情出一分力。

新冠肺炎疫情嚴峻，市面的口罩仍然供不應求，來自「Arts Cowork守藝人合作空間」的一班手作人及義工就利用自己的技能，親手製作了合共800個布口罩，再聯同深水埗明哥的「北河同行」，齊將口罩派予基層，為紓緩疫情出一分力。

新冠肺炎疫情肆虐，大家都選擇減少外出留在家中，位於荔枝角的「Arts Cowork守藝人合作空間」亦因此取消了大部分課堂及展覽。創辦人之一的陸珊有見近日中心使用率大減，又見市民四出撲口罩，便萌起手作口罩送贈基層的念頭。

▲ 20多位義工臥虎藏龍，不少都是製衣業界的專業人士。（受訪者提供）

▲ 紙樣由布藝導師Anita負責設計及繪畫，義工們邊學邊動手裁紙樣。（受訪者提供）

網上號召逾20位義工響應

她說︰「我們這裏有地方有衣車，而我自己向來喜歡收藏布料，便覺得可以利用現有的資源自製一些口罩。於是我在網上提出了這個念頭，並詢問有否人願意當義工，結果在24小時內號召了20多個義工。」

▲ 「Arts Cowork守藝人合作空間」一共造了800個布口罩。（受訪者提供）

而最厲害是，這20多名義工可謂臥虎藏龍，包括有在工廠當過車衣女工的家庭主婦、專業的起板師傅、在職業訓練局任教設計的老師等，口罩紙樣則由一位布藝導師負責設計及繪畫。

當然亦有義工是外行人，但陸珊表示，由於製作過程包括多個不同工序，不懂車衣的義工則可幫手剪布、清洗、熨口罩、消毒及包裝，最後大家花了整整7日時間，造了800個布口罩。

▲ 「Arts Cowork守藝人合作空間」義工將抗疫包送予500位長者及街道清潔工，內有說明書教大家如何正確使用。（受訪者提供）

口罩由3層的棉布及麻布製成，特點是透氣並快乾，但不具防水及防菌作用，因此中間要放入一個外科口罩。陸珊解釋︰「長者及基層人士都缺乏外科口罩，有人甚至一罩戴多日，有了這個布口罩，就可以令外科口罩的壽命延長，而布口罩只要每日清洗便可不停重用。」

▲ 「北河同行」將3月8日定為「長者日」，每位長者當日到明哥的飯店除可免費享用一餐，還可獲贈布口罩及外科口罩。（受訪者提供）

200布口罩放北河同行義賣

陸珊從一位朋友口中得知深水埗明哥的「北河同行」需要一批口罩於3月8日的「長者日」送贈長者，於是便主動聯絡合作，最終有500位長者及街道清潔工受惠。

陸珊說︰

除了布口罩，我們找到熱心人士麥浩樑醫生及聯合福音團契捐出外科口罩，因此每位長者當日到明哥的飯店除可免費享用一餐，還可獲贈布口罩及外科口罩，現時還有200多個布口罩放於北河同行作義賣，大家只要贊助飯票便可獲贈布口罩一個，希望大家可以為基層出一分力。

記者：陳日言