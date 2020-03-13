【愛犬轉世】癌末愛犬臨終舔腳揭隱藏胎記　媽媽憑BB左手認出亡犬「轉世」哭崩

▲ 狗狗臨終前拼盡氣力舔左前腳揭開胎記，媽媽誕子後見到胎記即時淚崩。

寵物真的能轉世為人嗎？繼早前有台灣媽媽憑兒子的胎記認出亡貓的故事後，內地天津再有一位媽媽誕下兒子後，發現兒子的左手腕胎記與癌逝愛犬的左前腳胎記，不論形狀及位置幾乎一樣，媽媽第一眼看出即時淚崩，並想起亡犬臨終前不斷舔左腳，好像提醒她要認住胎記，相約來生做母子。

事件在微博及內地社交網絡瘋傳，感動了無數網民。天津一位王姓媽媽與西摩犬雷諾感情要好，當雷諾還是幼犬時就被領養回家，陪伴她從學生時期至嫁作人婦，見證著她一個個的幸福。

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2018年12月，11歲的雷諾年事已高，罹患骨癌和腎衰竭，媽媽竭盡所能為牠治療，但牠各項機能都退化，令病情惡化迅速，惟有接受醫生建議，將愛犬安樂死。

▲ 狗狗自小陪伴女主人由中學生到嫁作人婦。（微博圖片）

不斷舔左腳揭開隱藏11年胎記

雷諾臨終前，拼盡氣力不斷舔左腳，媽媽以為是皮膚病，送院才發現了這隱藏11年的胎記，好像是刻意提醒她要好好認著這個胎記，約定來生再見面。

家人將雷諾火化後安葬在後院，並立了一塊墓牌，媽媽雖感到哀傷，但感覺愛犬從沒離開過。雷諾逝世數天後，本身育有一孩的媽媽再度懷孕，令媽媽逐漸走出傷痛。

▲ 狗狗臨終前拼盡氣力舔左前腳，揭開隱藏11年的胎記。（微博圖片）

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胎記形狀及位置幾乎一樣

兒子出世後，媽媽看到他左手腕的胎記即時淚崩，因胎記的形狀及位置，幾乎與亡犬一樣。媽媽深信兒子就是亡犬投胎轉世，胎記是亡犬為媽媽而留下的約定。

不少網民看到相片後感到驚訝又感動，有人相信真的有輪迴轉世，狗狗是有靈性，「小動物陪你一輩子積了福才能轉世成人，還要當你的孩子」。很多養有寵物的網民，也希望自己同樣有福份。

萬物皆有靈，失去的，總會以另一種方式歸來。

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責任編輯︰林綺玲