【新冠肺炎】兒科醫生解構小童感染後風險　未必需要服藥可自行痊癒

▲ 兒科專科醫生劉成志呼籲家長勿帶小朋友外遊。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，有一家三口在2月29日乘坐國泰航空CX250由倫敦來港，夫婦確診後，消息指他們的1歲半兒子亦初步確診，或會成為本港首宗最年輕的個案，有關詳情即看：http://bit.ly/33iMPAG

有兒科專科醫生表示，目前臨床數據顯示小朋友感染後病情較輕，不用服食抗病毒藥物亦可自癒，料病毒對小朋友的傷害性較低。

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兒科專科醫生劉成志引用復旦大學附屬兒科醫院日前公布有關內地兒童感染病例的報告，指出兒童患者通常表現較輕微或者較為普通，不用服用抗病毒藥物或吸氧氣，都可以靠免疫系統消滅病毒自癒。他又引述2003年沙士時沒有小朋友出現嚴重徵狀，估計今次兒童感染的病情不會嚴重。

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不過也有家長擔心小朋友發育未算成熟，會否受感染後令他們出現併發症的風險較高？劉成志認為，小童感染的嚴重性較大人或青少年低。他解釋在今次的新冠肺炎，當病毒進入呼吸系統後，免疫系統就作出反應去消滅病毒，過程中可能會出現發炎、肺纖維的情況；相反小童的免疫系統未發展成熟，對病毒反應不強烈，故出現肺纖維化的情況或會較低：

相信對肺組織的傷害不大，所以病情一般較輕，隨時間免疫系統會慢慢消除病毒，不用靠藥物亦可以自癒。

對於今次一家三口有機會於機上受到感染，劉成志認為，不論在前往目的地或是飛機上，都有機會接觸到沒有病徵的隱形患者，建議如無必要亦不應外遊，盡量留在家中，減低感染風險，小朋友外出時亦應常戴口罩、勤洗手。

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記者：陳子謙