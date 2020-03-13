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【二月廿九】辰叔Yeesa催淚父女情　好爸爸張松枝：與小朋友同步

娛樂 13:00 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

辰叔同Yeesa的父女情扣人心弦。

ViuTV熱播劇《二月廿九》劇情感人，贏得口碑。不少《二月廿九》粉絲指辰叔（張松枝飾）和Yeesa（吳海昕飾）的父女情觸動人心，大讚二人演繹細膩。

《二月廿九》飾演辰叔的張松枝近日經常分享劇集花絮照，他貼出28年前後的辰叔對比照，透露兩個辰叔造型於同一天相差一小時內拍攝，笑言劇中最懂得穿越的就是他。

《二月廿九》張松枝演辰叔獲讚

張松枝接受TOPick訪問分享拍攝感受稱：「這個角色較特別，所以事前功夫做得比較多，如造型、肢體動作、聲線練習等都需要花更多時間配合，再加上辰叔內裡有一種痛，所以在拍攝期間，都要保持辰叔的狀態，感覺自己老了2O年。」

談到《二月廿九》鏡頭背後最難忘事，張松枝說：「拍攝期間一班年青人很有衝勁想做好一件事，有拍好一套能感動觀眾劇集的那種氣氛，這種氣氛令我非常享受，就是最難忘。」

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兩個辰叔造型僅花一小時轉換。（張松枝IG圖片）

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盡責好爸爸張松枝

在現實中，張松枝也為人父。他與化妝師太太於2008年結婚，二人育有一名兒子，熱愛演戲的張松枝曾於婚後考慮過放棄演藝事業：「那時是人生的一個轉捩點，如果我的演藝事業不能養家的話，應該要找另一份工作以維持生計，可以養妻活兒。」

幸好他選擇繼續演戲，為觀眾帶來更多優秀作品：「堅持源於獲得不少人的幫助，有很多人找我去工作，讓我堅持下去。」

辰叔與Yeesa的父女情感動人心。（《二月廿九》截圖）

同時兼顧事業與家庭的張松枝認為：「最重要是明白小朋友或年青人的想法，時代不同，不要用自己舊有的想法去管教佢，應該隨着時代的運轉，自己亦要吸收更多，盡量跟你的小朋友同步，能夠融洽相處才是爸爸的責任。」

記者：梁樂欣

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