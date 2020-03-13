【夠細奇則】夫婦與外傭同住332呎單位　開放式設計閣樓睡房全透明無私隱

▲ 夫婦與外傭同住332呎單位。

本港土地問題嚴重，港人花數百萬買樓，為了用盡有限的居住空間，必須絞盡腦汁。「香港開電視」播出的節目《夠細奇則》，近日介紹位於筲箕灣一間332呎的單位裝修，整個單位採用開放式設計，沒有牆壁間隔，甚至在閣樓的主人房只以透明玻璃作圍欄，會與在客廳地台的外傭床位對視，毫無私隱可言。

《夠細奇則》近日介紹位於筲箕灣的一個332呎單位裝修，該單位有兩夫婦和外傭同住，設計師表示，該單位的廚房和廁所沒有太大改動，但客廳及閣樓就應業主要求作大改動，單位需要多個訂製的組合傢俱，裝修費約30萬，花了兩個月後裝修完成。

▲ 夫婦及外傭均無私隱可言。（影片截圖）

無房開放式空間

單位入門左手邊是入牆的儲物鞋櫃，右手邊就是開放式廚房，再走進去，分了上下兩層空間，下層是一個客廳，坐在梳化看過去，是一個三合一的組合櫃，除了是電視櫃和樓梯，亦是一個儲物空間。

▲ 外傭床位同時是偏廳。（影片截圖）

而近露台一邊設有地台，可作偏廳之用，戶主喜愛喝茶，所以訂製了可抽起的茶几，讓戶主可以嘆茶。不過該位置同時外傭的睡床，所以家傭睡覺位置不太方便。而且因為加建了地台，要踏出露台比較麻煩，要抽起半級地台，作為步出露台的樓梯之用。

▲ 閣樓睡床要稍微彎腰才能睡。（影片截圖）

閣樓主人房玻璃做圍欄

而閣樓則是主人房，放了一張雙人床，床邊放了一張小書桌，兩邊用玻璃做圍欄，透明設計毫無私隱。嘉賓主持蓋世寶上去參觀時，發現需要彎腰才能上到，又認為透明設計即使有樓上樓下之分，也有睡在一起的感覺，但就笑言可以叫樓下斟茶遞水，又可以監察家傭煮食狀況。

▲ 洗手間空間大。（影片截圖）

不少網民則認為，兩夫婦住332呎空間不算小，而且在沒有小朋友的情況下聘用家傭是不實際，透明設計亦減少了夫婦的私人空間，「屋主睇電視，工人冇得瞓！工人傾電話，屋主要聽埋」、而外傭亦要長期被監視，屋主的一舉一動亦被家傭看在眼內，令人感到不舒服。

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責任編輯：林愛娜