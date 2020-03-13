【全球第2宗】倫敦男子患愛滋病17年　接受幹細胞移植停藥30個月後完全痊癒

▲ 患愛滋病男子接受幹細胞移後完全痊癒，為全球第2宗。

愛滋一向被視為「不治之症」，一名來自倫敦的40歲愛滋病患者，在2016年接受幹細胞移植後，停止服藥30個月仍無發現病毒，成為全球第2位愛滋病痊癒者，結束長達17年的折磨。

移植有抵抗HIV基因幹細胞

倫敦大學學院、倫敦帝國理工學院、劍橋大學以及牛津大學的科研人員，2019年在《自然》雜誌發表報告，被稱為「倫敦患者」、40歲的Adam Castillejo於2003年確診愛滋病，於2012年又患上淋巴癌。

他於2016年5月接受幹細胞移植，幹細胞捐贈者擁有抵抗HIV的罕見突變基因（CCR5 基因突變）。幹細胞移植後，Adam接受16個月藥物治療，並在2017年9月停藥，當時醫生認為他的病情已得到長期緩解。

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結束17年愛滋病惡夢

3月10日再次有新報告發表，指Adam停藥至今已30個月，體內仍未檢驗出愛滋病毒，研究人員持續觀察30個月後，將他的病情評估由「長期緩解」（long term remission）改為「治癒」（cured），令他成為全球第2位愛滋病痊癒者。

一名美國男子Timothy Brown於1995年罹患愛滋病，2006年再確診白血病。他2007年於德國柏林接受白血病骨髓移植治療後，愛滋病竟然神奇治癒，成為全球第一位愛滋病痊癒者。

專家表示，對於其他方面健康良好的愛滋病患者來說，移植治療所承受的風險太大，目前有不少失敗例子，還不能資泛使用，但希望基因療法可為治療方法提供希望。

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雙重打擊人生曾跌入谷底

本來「倫敦患者」的身份並沒有被公開，但Adam接受訪問時表示，他擁有一個很特別的身份，成為「希望大使」，也不希望人們認為他是被選中的人。

他回想起得知確診愛滋病的感受，認為是令人恐懼和創傷的經歷，但在他的伴侶之持下，他成為了一位廚師，亦維持健康的生活方式。然後他又受到第二次打擊，接受多次測試後發現患上4期淋巴癌，他形容為「再次被判死刑」。

愛滋病令到治療變得複雜，多個治療方法都不奏效，醫生認為他不能活過2015年的聖誕，令他再次陷入谷底，甚至考慮去找輔助自殺的公司「DIGNITAS」。幸好在密友的鼓勵下，他們找到倫敦一位以骨髓移植治療癌症的專家，更找到一名來自德國、擁有「CCR5-delta 32」的捐贈者，最終痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣