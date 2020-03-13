【知識庫】什麼是全球大流行？全球大流行歷史

▲ 莫樹錦醫生指，Pandemic（大流行）是嚴重字眼，因這字眼意味着數以萬計生命將危在旦夕。

傳染性疾病在世界同步威脅大量人口時，可謂流行病或大流行（pandemic）。此時病毒很可能為全新種類，能輕易感染且能有效地人傳人，人們普遍對新疫情不具免疫，疫情火速向世界蔓延也是指標。

若疫情僅局限特定國家或區域，只能算傳染病（epidemic）。倘世界各地開始持續出現社區爆發，就算是大流行，故世衞將新型冠狀病毒疾病定義為全球大流行。

莫樹錦：Pandemic（大流行）是嚴重字眼

醫生莫樹錦日前在《經濟日報》撰文指，Pandemic（大流行）是嚴重字眼，因這字眼意味着數以萬計生命將危在旦夕，就是世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在三月七日也難於啟齒，只說：「除非我們確認對新冠肺炎失控，否則毋須稱之為大流行。」（意譯）

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聯合國衞生組織（UN Health Agency）簡單地把大流行定義為：「『sustained community-level outbreaks』in at least two world regions」，即是在全球兩個區域或以上持續發生社區性爆發。

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往歷史走一轉，一三四三年，商船從中亞把染有黑死病的黑鼠帶到歐洲，數年間席捲意大利、法國、西班牙、葡萄牙和英國，近億人口為此喪命，雖此病從未離開歐洲，但確認為人類歷史上最慘烈的大流行。

一五二○年，西班牙軍隊登陸墨西哥，帶同從非洲劫來的黑奴，豈知他們曾染上天花（Smallpox），因當地的印加（Inca）土著從未接觸這病毒，也沒有抵抗力，短短半年內，阿茲特克帝國（Aztec Empire）裏過半人口染病死亡，西班牙順利在此地稱王，天花可算是引起大流行的「第一代生化武器」。

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