【新冠肺炎】球迷憂英超球員染病令職業生涯終結　專家解構運動員受感染後身體狀況

▲ 繼德乙漢諾威、意甲祖雲達斯有球員染病後，今日（13日）再有英超領隊及球員「中招」。

新冠肺炎疫情蔓延至國際的足球界，繼德乙漢諾威、意甲祖雲達斯有球員染病後，今日（13日）再有英超領隊及球員「中招」。網民紛紛熱議討論，擔心高水平的足球員染病後能否回復最佳狀態，甚至要被迫退役。有專家直言，運動員經過劇烈比賽後，其抵抗力是最弱的時候，最容易受到感染；也有醫生解釋，若感染新冠肺炎出現肺纖維化，代表肺功能已受損，職業生涯必受影響。

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不少香港球迷都是英超的支持者，今日（13日）分別有阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta），以及車路士中場赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）確診英超賽會將召開緊急會議，商量往後的聯賽安排，詳情即看：http://bit.ly/2TMPwY4

相繼有國際球星受感染，有不少網民擔心英超可能會停賽，或者會影響力捧球隊的部署會：

本身大好形勢奪冠既球隊（利物浦）錯失奪冠良機，今季表現差的球隊，就可唞一年反而有好處。

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亦有網民憂慮，球員中招後會否對其職業生涯造成重大影響，甚至令職業生涯終結：

如果醫得返，唔知個肺有無纖維化，好返肺功能都受損，仲要抖一排，點踢？

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雷雄德：肺細胞受損可影響換氣

浸大體育及運動學系副教授雷雄德接受TOPick訪問時表示，雖然現時未有足夠臨床數據顯示，病毒對肺部影響有多大，以及肺部感染後能否完全康復，但一般情況下，若然肺部出現纖維化情況，即是肺細胞受損，影響肺部換氣運作，導致肺功能下降。

雷雄德坦言，肺纖維化是身體上結構性的改變，即使康復後多加訓練，抑或服藥補充，都難以完全100%回復原本的肺功能，特別對於在高水平、需要高強度衝刺力的項目如田徑、游泳、單車等比賽的運動員，影響甚大：

就好似李慧詩咁，每次勝負都係差半個車轆，如果肺功能減少10%，基本上是讓賽。

他又補充指，對於團體比賽如足球、籃球、排球等的運動員，雖然肺功能受損仍無法回復以前正常狀態，但仍可靠戰術、技術或心理等層面作出調節，影響相對較少。

經常做運動未必感染風險較低

雷雄德又提到，不少人以為經常做運動，身體狀態良好，感染風險會較低，直言這種想法是錯誤的。他舉例，每年奧運會都有不足1成運動員，會有傷風、感冒的情況，原因是比賽後大量體能被消耗，正正是抵抗力最弱的時候，最容易受到細菌病毒感染，所以特別是運動員，更需要注意個人衞生問題。

▲ 雷sir指不少人以為經常做運動，感染風險會較低，這種想法是錯誤的。

醫生：輕型患者不一定會肺纖維化

究竟新冠肺炎對身體有何破壞性，尤其是呼吸系統？醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超解釋，肺部主要靠肺氣泡以作氣體交換，為血液供應氧氣，但當肺部出現發炎時，肺氣泡未能正常運作，影響氣體交換過程，所以患者會出現呼吸不適的情況。

他又指，輕型肺炎患者的肺氣泡會出現發炎、水腫，不一定會有肺纖維化情況，所以隨著病毒消除後，可靠肺細胞的再生能力而慢慢康復。不過，若然病毒已令肺部出現嚴重纖維化情況：

肺氣泡的硬化，肺組織結構已被破壞，就會大大減低肺功能，甚至可以令患者無法吸氧窒息死亡。

梁子超表示，目前資料顯示感染新冠病毒後出現嚴重病情的個案不多，約佔整體病例1至2%，大多數患者屬輕症患者，更有少部分肺炎康復者，肺功能可逐步回復正常。

另外康文署早前宣布重開部分體育場館，但在重開的運動設施採取特別措施，包括限制設施使用及逗留人數，詳情即睇：https://bit.ly/2vRe7BX

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記者：陳子謙