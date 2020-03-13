自嘲少攞獎沒機會多謝Paco　鄧健泓望今年為愛妻炮製代表作

▲ 鄧健泓於節目上自嘲當年少機會攞獎。

由趙學而及羅敏莊主持的ViuTV音樂節目《Chill Club》每集邀請不同歌手任嘉賓，唱盡不同年代流行曲，而於本周日 (15/3) 播出的第20集，由於主題為「正東唱片之夜」，邀請曾是正東旗下的鄧健泓 (Patrick) 任嘉賓。

歌手出身的Patrick近年比較少在螢幕前獻唱，難怪他笑問專程到現場支持他的歌迷：「我的燈牌還未發霉啊？」歌迷一陣尖叫歡呼聲。Patrick之後又笑謂：「我的歌迷已經是結婚生仔那批人了！」

▲ 鄧健泓亮相ViuTV節目《Chill Club》。

96年參加新秀比賽入行的Patrick於2001年正式簽約正東成為歌手，主持羅敏莊笑指當年每逢有正東唱片的歌手於各大音樂頒獎禮上奪獎，都定會於在台上說一句「多謝Paco (黃柏高)」，Patrick自嘲他奪獎次數不多，所以只說過兩次，羅敏莊聞後立刻打趣說：「點會啊，你啲歌hit咪得囉！」

其後Patrick先後獻唱歌首經典作《直上》及《朋友二號》，又跟Joey Tang合唱《叫飛機》。

▲ 鄧健泓於ViuTV節目裡獻唱經典作。

說到今年的音樂大計，Patrick又出招冧妻，他謂希望用盡一切方法，為太太石詠莉找到一首代表作，認真sweet。

有「金牌經理人」之稱的黃柏高捧紅過不少歌手，於1995年轉投原寶麗金（現環球唱片）旗下新成立的正東唱片，其間成功捧紅了許志安，陳慧琳及楊千嬅等歌手，眾歌手於頒獎禮得獎時，總會說一句「多謝Paco！」