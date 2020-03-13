【無知主持】拍片教如何感染新冠肺炎　瑞士電台主持當街舔扶手垃圾桶

新冠肺炎疫情在歐洲多個國家蔓延，市民紛紛加強防疫，不過瑞士一個電台的女主持近日拍片教「如何感染新冠肺炎」，她做出一系列瘋狂行為，包括當街舔扶手、垃圾桶、地面等等。影片引起網民猛烈批評，惟該名女主持表示，「大家不懂她的幽默」。

瑞士電台「Radio 3FACH」早前發佈了一條名為「如何感染新冠肺炎（How to get Corona）」的影片，片長2分41秒。從片段可見，女主持Lea Inderbitzin曾於一次採訪中當眾用舌頭舔一名女演員的手掌。

【新冠肺炎】英國掀超市搶購潮 糧食廁紙藥物貨架全清空

隨後畫面一轉，Lea走到街上舔各種公共設施，包括售票機、地面、巴士扶手和按鈕、電線桿、樹枝和垃圾桶，一一都不放過。期間又咳嗽數次，並沒有用手遮掩。她更向鏡頭表示「快讓我確診新冠肺炎！」。

▲ 女主持Lea當街舔地面，離譜行為引來網民批評。（影片截圖）

雖然電台在影片標明「請勿模仿」，但Lea輕浮的態度和自私的行為引起網民劇烈批評。但許多網民留言斥責Lea「無知」、「噁心」，又指她行為是在傳播病毒，「你知道那些感染者死掉的痛苦嗎」、「感覺在嘲弄那些感染的人」。

【缺德男】疫情下故意除口罩手指沾口水 比利時男口水抹地鐵扶手10秒【有片】

影片引起爭議後，Lea回應網民批評指，拍攝這段影片的初衷，是為了讓人們放鬆一下，緩解緊張的心情，又說「可能不是每個人都喜歡我們的幽默」。

不過，網民卻對Lea的回應不買賬，「純粹的無知，一點都不有趣，只充滿了尷尬和幼稚」、「確實並不幽默」、「即使你希望大家可以放鬆，也不該這麼做」。

截至3月12日，瑞士國內已有超過800宗確診個案，至今共6人死亡。

【新冠肺炎】奧地利逾300宗確診1人死亡 戴口罩須持醫生證明違者重罰150歐元

責任編輯：王俊賢