【新冠肺炎】美國32歲華裔醫護開會後確診肺功能跌50%　警告：病毒比想像中危險

▲ 美國32歲華裔醫護開會議後確診新冠肺炎，肺功能跌50%，警告大眾嚴肅看待此病。

新型冠狀病毒肆虐，多國疫情嚴重，美國確診病例已破1400宗。紐約一名32歲華裔醫護人員確診新冠肺炎，稱自己在一個醫學會議上受感染，數天後感到不適，惟初時只被當地醫生當普通流感處理。經掃描後，發現他的肺功能大跌50%，而且病情每天在惡化。他拍片警告大眾：「這個病毒比你們想像中危險。」

綜合外媒報導，32歲的蔡敏（James Cai）為一名醫生助理，2月28日至3月2日曾參加醫學會議。會議最後幾日，他開始出現骨痛、咳嗽症狀。去醫院進行CT掃描後，發現肺功能大跌50%。進行冠狀病毒檢測後，結果呈陽性。

蔡敏上周拍片表示，自己並無吸煙飲酒的習慣，也沒其他疾病。他拍片透露自己的病情，並呼籲大眾嚴肅看待此病毒：

每天也在惡化。病毒就是一切。腹瀉、淚眼、呼吸急促、胸痛、發高燒。事情來得太快了。

警告：病毒比想像中危險

他接受Twitter傳媒人Bill Pulte訪問時坦言，起初醫生當把他的病當普通流感處理，稱他還年輕，不會死，但蔡敏認為他們並不了解冠狀病毒。當地不少人也說沒甚麼大不了，不用戴口罩，而且有衛生官員也指「沒必要戴口罩」，但他不同意。他警告：

人們應嚴肅看待新冠病毒，這是很嚴重的病。這個病毒比你們想像中危險。

目前他在新澤西州哈肯薩克醫院接受治療，其家人正接受隔離。他又透露，其主診醫生每天也與中國的醫生交流，商討治療方法。

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責任編輯：羅嘉欣