9成基層學童網上學習遇困難　葉建源：恐「數碼鴻溝」變「學習鴻溝」

▲ 有團體於2月初發網上問卷調查發現，逾9成基層學生表示遇到困難。（馮漢柱攝）

受新冠肺炎影響，全港中小學及幼稚園一月底起停課，預計最快於4月20日復課，有團體於2月初發網上問卷調查發現，逾9成基層學生表示遇到困難，7成學生對網上學習成效存疑。有學童指要借鄰居網絡做英文聆聽功課，網速慢索性不做功課，有家長寧讓兒子留級一年。議員批關愛基金「電子學習自攜裝置計劃」資助對象不足。

關注學生發展權利聯席於2月3日向初小至中六基層學童就網上學習情況、所遇到的困難、及所需支援發網上問卷調查，並收回286份回應。

調查結果指，超過6成半學童使用手提電話進行網上學習，近3成家中未能使用電腦做功課，部分學生即使有電腦也受網速等影響而要用電話代替，逾4成學生因家中缺乏打印機而要手抄功課。

困難方面，逾9成學童指網上學習有困難，5成學生指手機螢幕太細、缺教師指導、網速慢；4成指家中缺打印機，需要花錢列印功課，及打不開網址；3成指聽不懂教學內容；不足一成更指家中缺電腦，無法網上學習。7成半學生認為網上學習成效只有一半。

居住天水圍公屋的單親媽媽王小姐指，其10歲兒子就讀小五，因家中沒有電腦，兒子需用電話做功課，而學校更要求家長今星期起使用Zoom進行視像教學，王小姐指要到朋友家借WiFi下載程式，但最大問題是電話數據受4G限速，故畫面一直不穩定，兒子遇上學習問題也無法發問。她又透露部分功課需要列印，曾一星期花90多元列印費，並指願意兒子留班一年。

就讀小學4年級的薇薇指，家中雖有電腦，但需借用鄰居WiFi，網絡需與鄰居一家五口共享，她透露所有課程由老師自拍長約10至20分鐘短片上載至YouTube，惟網絡不穩定，「英文聆聽根本做唔到，索性唔做，開學先算」，她又透露有老師於網上發工作紙，需要同學列印呈分，惟她家中沒有列印機而要手抄，希望政府能資助購買打印機及穩定網絡。

資訊科技界立法會議員莫乃光批評，關愛基金中的「自攜裝置」計劃以資助清貧中小學生購買流動電腦裝置實踐電子學習屬「做啲唔做啲」，因計劃列明學童就讀的學校及班別必須有參與計劃，學生才符合申請資格，而在17/18年度，曾向全港7成中小學發問卷調查所得，參與計劃的中小學各不足3成。

教育界立法會議員葉建源表示，網上學習屬未來世界趨勢，是次疫情突顯基層長久以來的網上學習問題，恐「數碼鴻溝」變「學習鴻溝」。關注學生發展權利聯席促請政府為所有領取全津、半津及綜緩等基層學童提供電腦、打印機、穩定網絡及電腦軟件等裝備，並恆常化「在家學習網寛支援計劃」。

記者：鄧凱文