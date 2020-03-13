【新冠肺炎】網傳「安宮牛黃丸」能治肺炎　中醫師拆解：針對熱病能清熱解毒

▲ 中醫師拆解「安宮牛黃丸」於治療新型冠狀病毒的作用。

新冠肺炎疫情持續，除了帶口罩、勤洗手外，也可以選擇中醫預防方及食療增強抵抗力。內地網傳「安宮牛黃丸」可治療新型冠狀病毒，且聲明藥丸成分中含犀角，TOPick請教註冊中醫師李柰柰解構安宮牛黃丸的效用。

中醫：安宮牛黃丸清熱解毒

中藥有效醫治肺炎患者，是次疫情內地中醫藥使用率高，患者發燒、乏力等症狀和影像學顯著改善。李柰柰醫師指其中一隻有效的成藥是安宮牛黃丸。根據國家衞健委頒布的診療方案，安宮牛黃丸是治療危重型「內閉外脫証」（呼吸困難、汗出肢冷等）的推薦處方。

她解釋，新冠肺炎屬中醫疫病範疇，病因是感受到疫癘之氣，病位在肺，基本病機特點是濕、毒、熱、瘀。根據《中華人民共和國藥典》安宮牛黃丸是由十一味藥結合製成，包括天然牛黃、人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、珍珠、冰片、朱砂、鬱金及雄黃。

它針對於熱病、高熱驚厥，昏迷神智不清等，能清熱解毒、鎮驚開竅，令邪有出路，有救急扶危作用。

【犀牛災難】內地網傳「安宮牛黃丸」能治肺炎 印度犀牛恐被獵殺面臨絕種危機

網傳指安宮牛黃丸含犀牛角成分，令野生動物被獵殺。李醫師指此說法不實，因為獲衛生署認可的註冊中藥已禁止使用犀牛角，所以市面上的安宮牛黃丸用水牛角代替，其實成效和犀牛角非常相近。

對重症患者較有效

李醫師建議市民在購買安宮牛黃丸前，應諮詢註冊中醫師的臨床意見。不同年紀者也可以服食此藥物，但年紀較小者服食份量應減少，服用方法為口服，有進食困難者也可以切碎藥物或灌服。

因其本身藥性苦寒峻猛，孕婦，肝腎功能不全者不宜服用。而藥物本身對重症患者較有效，輕症或想作保健用途者應先讓中醫師辨証去處方適合藥物。

▲ 李醫師指武漢方艙醫院也是以中藥作主要治療手段。

【武漢肺炎】北京男患者靠中藥治療痊癒出院 中醫學會：望在疫情尚輕時制定方案

她又提到，武漢其中一間方艙醫院也是以中藥作主要治療手段，中藥好處在於減少激素用量、減低併發症機會。它也可配合西藥，中西醫優勢互補。衞健委也建議人參、黑順子（先煎）、山茱萸與安宮牛黃丸一同服用或服用其他處方藥，按病情各有側重。

新冠肺炎患者接受中醫治療出院

香港大學中醫藥學院講師羅翌早前表示，於SARS、H5N1禽流感、甲型流感期間，中醫治療分別有減輕疫情、減少發熱時間及降低死亡率等作用。內地亦有接受中醫新冠肺炎患者治療後的治療個案，例如北京地壇醫院一名患者入院後，1月8日至13日接受中醫治療，最終於1月24日出院。山西39名確診患者中，30人接受中西醫結合治療，1人接受純中藥治療後，17人病情明顯好轉，14人症狀平穩。

TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

【口罩防疫措施】小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒 中醫教兒童防疫方法

責任編輯：羅嘉欣