【NBA停賽】NBA球星確診後隊友再確診　Rudy Gobert道歉：我恐懼焦慮尷尬

新冠肺炎全球蔓延，體壇亦陸續出現運動員確診個案。其中，NBA球員爵士Rudy Gobert確診後，NBA即宣佈會暫停所有比賽，直至另行通知。

Rudy Gobert確診後被網民翻出數日前，曾在記者會上故意用手輕摸所有媒體的話筒，然後離開，因而被網友批評。

【新冠肺炎】爵士中鋒魯迪確診新冠肺炎 NBA球隊班主回應：是關乎國家和人命

今日，Rudy Gobert在社交平台上公開道歉：

我想感謝所有在過去24小時一直關注及支持我的人。當我知道確診後，內心經歷了很多情緒，絕大部份是恐懼、焦慮和尷尬。

首先亦是最重要的是，我要向公開向因為我而陷入危險的人。那時，我完全不知道自己已受感染。我非常大意，亦無任何藉口。希望我的遭遇能當作借鏡，讓大家嚴肅看待這件事。我會盡我所能去支持及用我的經歷去教育他人，防止散播病毒。

現在我已得到很好的照顧，亦將會康復。再次感謝你們的支持，我鼓勵所有人做好所有措施去防疫，保持健康，愛大家。