  • 24°C
香港時間 : 2020313日 (五) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【NBA停賽】NBA球星確診後隊友再確診　Rudy Gobert道歉：我恐懼焦慮尷尬

健康 13:35 2020/03/13

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

Rudy Gobert道歉：我恐懼焦慮尷尬。

新冠肺炎全球蔓延，體壇亦陸續出現運動員確診個案。其中，NBA球員爵士Rudy Gobert確診後，NBA即宣佈會暫停所有比賽，直至另行通知。

Rudy Gobert確診後被網民翻出數日前，曾在記者會上故意用手輕摸所有媒體的話筒，然後離開，因而被網友批評。

【新冠肺炎】爵士中鋒魯迪確診新冠肺炎　NBA球隊班主回應：是關乎國家和人命

今日，Rudy Gobert在社交平台上公開道歉：

我想感謝所有在過去24小時一直關注及支持我的人。當我知道確診後，內心經歷了很多情緒，絕大部份是恐懼、焦慮和尷尬。

首先亦是最重要的是，我要向公開向因為我而陷入危險的人。那時，我完全不知道自己已受感染。我非常大意，亦無任何藉口。希望我的遭遇能當作借鏡，讓大家嚴肅看待這件事。我會盡我所能去支持及用我的經歷去教育他人，防止散播病毒。

現在我已得到很好的照顧，亦將會康復。再次感謝你們的支持，我鼓勵所有人做好所有措施去防疫，保持健康，愛大家。

不過，繼Rudy Gobert後，其隊友Donovan Mitchell亦確診感染。有爵士球員私下透露，Rudy Gobert之前似乎不太在意病毒，經常在更衣室亂碰隊友及他們的物品。

【全球大流行】從黑死病看大流行歷史啟示　莫樹錦：意味數以萬計生命危在旦夕

責任編輯：楊宛茜

健康問題 網絡熱話 NBA 運動員 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】