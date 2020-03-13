巴黎直擊2020秋冬男裝系列　LOUIS VUITTON告別街頭

▲ LV2020秋冬男裝系列在巴黎開騷，開宗名義地捨棄街頭服的一次，以不斷變化的男孩時期為主題，騷一開始就以男士衣櫃內最重要的西裝為主題。（法新社圖片）

自Off-White的設計師Virgil Abloh當上Louis Vuitton（LV）的男裝創作總監後，爭議一直未曾停下過來，但正所謂你有你講、我有我做，他的地位仍然不倒，不過，這位素來以設計街頭服成名的設計師，今次公開表示要遠離街頭服，看來街頭服的氣數真的走到盡頭了。

▲ 要將傳統的西裝把玩，可不是一件容易的事，Vrgil 將西裝加入 ruffles，絕對不易穿，看來是挑戰品牌老主顧的接受程度。（圖片由LV提供）

身處於時裝界的人很喜歡做預言家，畢竟這一行業就是告訴大家未來的半年即將會流行些甚麼，特別是時裝設計師，因為他們是潮流的製造者，所以說的話更加擲地有聲。

Off-White的Virgil Abloh亦不例外，早在半年前在訪問中已經向大家預告「高端的街頭服裝」來到末日，tee、衛衣已經在市場上飽和，惟有探索舊有美好的事物，將舊有的衣物給予新的意念才是王道。事隔半年，看畢這場今年秋冬的LV男裝展，才發覺原來他以上的一番說話，正好是為了這場時裝展築橋鋪路。

▲ 將恤衫縫上大褸外，時裝展上突然來這一件富解構味道的設計，雖然和整個系列不太配合，但可是十分有趣。（圖片由LV提供）

▲ 西裝重新被納入品牌最重要的角色，這一次在每一件西裝的第一粒鈕門處用上極富辨識味道的鈕釦，以示系出 名門。（圖片由LV提供）

開宗名義地捨棄街頭服的一次，以不斷變化的男孩時期為主題，騷一開始就以男士衣櫃內最重要的西裝為主題，沒有驚天動地的剪裁，筆挺略作收腰的款式配合兩粒鈕、3粒鈕、孖襟6粒鈕的西裝魚貫登場。這些不慍不火商業味濃得化不開的式樣，可被視為秋冬系列的入門貨式，又或是Virgil為了打開今次的主題而設的。

▲ 誰說不帶走一片雲彩？LV 就可以為你願望成真。（圖片由LV提供）

之後有趣的西裝空群而出，例如加入ruffles、將西裝拆解再縫合、又或是將傳統的三件頭西裝，換上漸變色彩或晴空的白雲印花等，多元化的「變種」西裝，令這一次本以為離不開衛衣的街頭風設計多了一點新意。

▲ 波鞋已經是生活的必需品，這一對鑲滿了水晶的版本，可會是你來季的心頭好？（圖片由LV提供）

▲ 既然說是時候捨棄街頭風格，那麼又怎可以少了皮鞋的出現。（圖片由LV提供）

但反過來看，當初LVMH集團就是希望LV以街頭服打入富裕的黑人和年輕人市場，如果這一次的改變在年尾結算時在商業上取得成功，相信會令LV重回正軌，畢竟街頭風的潮流始終有告別的一天，變得快，才是今天的生存之道。

記者：何偉雄