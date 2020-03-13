【英國疫情】森美兒子身處英國缺口罩　森美撲機票安排囝囝回香港

▲ 森美安排兒子儘快回香港。

新冠肺炎疫情蔓延全球，當中歐洲的疫情日益嚴重，森美的17歲長子Lancelot在英國就讀A-Level課程，森美回覆TOPick時表示，正安排兒子盡快回港。森美並指，因英國新冠肺炎確診個案上升，導致當地超市搶購潮，囝囝的口罩存量也短缺，所以從香港寄了些口罩給他應急。

由於現在英國確診個案急升，森美表示英國學校建議家長安排仔女回港：「現在很多英國的學校都叫學生盡快返香港，我正在安排。本來復活節假英國無事的話他不會回香港，在那邊避疫情，但那邊情況開始嚴重，歐洲亦爆發，反而現在香港較安全。」

▲ 森美為兩孩之父。（由受訪者提供）

英國掀超市搶購潮，詳情請看：http://bit.ly/2WbmUJw

森美寄口罩給兒子

為了避「炎」，森美已盡快為大仔安排機位，奈何本周英國飛回香港航班已滿：「很多香港的朋友也安排仔女返香港，所以這個禮拜回香港的機位都很full，可能安排仔仔下星期再返香港。」

考慮到英國的防疫物資非常短缺，森美在上星期為大仔寄口罩：「囝囝那邊的口罩都缺乏，所以上星期也寄了些口罩給他，希望他在那邊可以保護自己。」

父母已完成隔離

另外，早前森美的父母身處「鑽石公主號」爆發新冠肺炎，乘坐政府安排的包機返港後到火炭駿洋邨檢疫中心接受14天隔離。

▲ 森美父母已完成隔離。（instagram圖片）

森美早前透露父母返港後曾三次被抽取黏液樣本進行測試，一直呈陰性反應，他坦言安心得多，雖然父母因為旅行而遇上此疫，不過過後不會管制父母的出行。

森美父母被困鑽石公主號，詳情請看：http://bit.ly/38OlpDA

記者