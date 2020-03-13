【英國疫情】17歲女兒英國讀書Term break及復活假期安排　梁芷珊：5月下旬是爆發高峰期

▲ 梁芷珊在倫敦拍片分享英國留學生緊急安排。

新冠肺炎肆虐全球，英國3月13日有596宗個案，有10宗死亡個案。梁芷珊與前夫羅傑承育有17歲女兒Eily，她早在14歲時赴英國讀書。梁芷珊發布影片，轉述及分析英國首相最新公佈，指出英國現時疫情嚴峻，預計5月下旬是爆發高峰期，她跟各位有子女赴英升學的家長一起想對策。

梁芷珊於其YouTube頻道「梁芷珊Canny Leung」發布了一段長達11分鐘的影片，有關「英國留學生的家長要知Term break及復活假期緊急安排」，梁芷珊身處倫敦拍片，她轉述了3月12日下午英國首相約翰遜（Boris Johnson）重要發佈會的內容，並作出數字推測估算。

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轉述首相︰有機會在疫情下失去至愛

她表示英首相形容疫情為本世代最壞的公共衞生事件 ，更說到有機會在疫情下失去至愛，可見疫情相當嚴峻，需高度戒備。約翰遜預計死亡率大約10%，估計英國現時感染的實際人數有5千至1萬人，當中包括有人誤會是流感及隱形患者。

現時英政府的對策是「Delay」及「Reduce」，即是延遲爆發時間，希望將爆發高峰期推到10至14星期之後，以及將感染的情況減少。

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預料英國情況遲意大利4星期

梁芷珊提出首相指出重要的一點，就是推算英國疫情較意大利遲4星期。



她分析︰

英國疫情高峰會在10至14星期後，到時是考試期間，即5月24日至6月21日最嚴重的時候。英首相強調在適當的時候做適當事，我估計屆時才推出相關措施，封關停航班及學校停課。

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建議盡快改機票

此外，梁芷珊表示3月下旬英國開始連同復活節的假期，長達4、5星期，一般留學生都會趁此假期回港，或有家長飛過去探望子女，她建議取消回港機票，不要讓孩子回港，或家長赴英探子女就要提早盡快。她補充現時很多大型航空公司推出政策，可不限次數、不收費地更改航班，家長可留意，方便更改行程計劃，以策安全。

牛津大學有2名學生確診

現時英國暫時不會封關停航班、沒有取消英超多人聚集的運動賽事，以及沒有學校停課。只是有相應措施，包括任何人有輕微的徵兆，如咳及發燒至37度，自行隔離7天，不要自行去醫院及報警，需在網上報案，待有關人員主動聯絡；建議70歲以上不要去郵輪；學校取消海外交流團；家人有徵狀，亦需自行隔離等。

梁芷珊提及英國學生在2月中開始有2星期放假，在2月28、29日回校，此2星期學校的情況很緊張，例如牛津大學有2名學生確診新冠肺炎，雖然未有公布他們的國籍，但2人都是離境後再回英而確診，零星的小學亦有確診個案。

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責任編輯︰顏紫燕