《獵逃生死戰》名流富商狩獵平民作樂 諷刺政治偏見惹特朗普暗批

▲ 由Betty Gilpin主演的《獵逃生死戰》，借復仇式獵殺諷刺美國社會因政治分歧而撕裂。

12個來自美國不同州份的陌生人，竟被6名富豪精英捉去一個神秘地方進行大逃殺遊戲。《獵逃生死戰》（The Hunt）最初大玩血腥殺戮，非常暴力，但愈睇愈懸疑，最後令人意想不到是，這個變態遊戲竟然和網上充斥的陰謀論有關。

《獵逃生死戰》原定去年9月在美國上映，但由於發生了大規模槍擊案，而美國總統特朗普又暗批此戲是自由派的荷里活煽動混亂之作，電影公司才把此片推遲至今年3月上映。

▲ Emma Roberts飾演其中一名被捉去莊園獵殺的平民。

《獵逃生死戰》講述12個互不相識的美國人在野外醒來後，發現自己身處一個神秘地方，在他們互相想探問發生甚麼事時，隨即有一批槍械武器在他們眼前出現，各人本能反應就是衝去選槍械作自衛。

然後冷不提防，獵人已連珠炮發射出槍彈，有人迅即被轟掉腦袋，有人逃跑得快，卻跌入獵人設下的陷阱，被炸得粉身碎骨。

大玩政治正確

被獵殺的人在明、獵人在暗，而且陷阱處處。人與人之間互不信任、互相試探，充滿懸疑感。雖然平民逐個倒下，但也有人有本領反殺獵人，過程中揭開為何一班平民的背景，他們過往的言論及行為如何導致他們成為被獵殺對象，以及那6位變態獵人又是何許人。

這部在美國引起爭議的電影是《訪．嚇》（Get Out）、《國定殺戮日》（The Purge）系列監製Jason Blum新作，由拍過HBO劇《被留下的人》（The Leftovers）的導演Craig Zobel執導，編劇則是曾創作《被留下的人》及《保衛奇俠》（Watchmen）的Damon Lindelof及Nick Cuse。

Damon Lindelof 本人舊作計有美劇《迷》（Lost）及科幻驚慄電影《普羅米修斯》（Prometheus），可想而知，本片並不是單純販賣槍戰及殺得血肉模糊的感官刺激。相反是刻意地「掛羊頭賣狗肉」。暴力只是包裝，懸疑、社會諷喻才是重點。

▲ 獵殺遊戲過程陷阱處處，暴力場面充滿荒謬感。

事實是戲中被獵殺的對象，由打扮到他們對社會議題的見解，都跟特朗普支持者十分相近。而一班獵人，就衣着光鮮，他們最憎人不相信氣候變化、覺得女性是弱者、口口聲聲指出擁有槍械是美國憲法賦予他們的公民權利，不關心難民處境等，他們是被視為社會精英的一群。

似乎那班自命精英的人，才是電影中的「壞人」，顯見只看預告片便狠批的特朗普，是太過先入為入，錯判了。而類似出於政治立場的偏見，正是本片的兩位編劇Damon Lindelof及Nick Cuse的靈感來源。

把陰謀論變成現實

兩位編劇說，此戲的構思是受到特朗普當選總統後，美國左右派嚴重分歧的政治氣氛啟發。有見網上充斥着各式的陰謀論，令他們忽發奇想︰若有人連最匪夷所思陰謀論：有錢人強捉平民到莊園當作狩獵對象，都信以為真，並將之瘋傳，令被誣衊一方受害，他們會否把謠言變成真實作為大報復？

編劇們表示，主要參考了1932年有關把人當作獵殺遊戲對象的電影《The Most Dangerous Game》的模式，再混合左右派意識形態強烈的分歧，演變成這部充滿黑色幽默、社會諷刺及動作暴力元素的類型電影。

▲ 影后希拉莉絲韻和Betty Gilpin埋身肉搏，廚房大戰設計有心思。

勇武女子成焦點

本片打鬥連場，許多人物出場不久即被殘殺，處理手法相當誇張，充滿黑色荒謬感，務求令觀眾措手不及。

雖然本片在跟強調政治正確的人開玩笑，但到頭來，編劇也刻意打破成規，把壓軸動作戲交給兩位女演員發揮。主演《GLOW:華麗女子摔角聯盟》的Betty Gilpin，跟奧斯卡影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）打得落花流水。（上映日期︰3月19日）

撰文：程日