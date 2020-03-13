【新冠肺炎】全球大流行疫情不會完結　袁國勇：全球疫情隨時持續2至3年

▲ 袁國勇指除非所有國家同時可以用圍堵政策，才可使病毒銷聲匿跡。

新冠肺炎疫情持續，演變成全球大流行，港大微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問時表示疫情不會完結，確診個案會緩慢增加，相信不會幾何級上升，但估計全球疫情隨時持續2至3年。

袁國勇指疫情可能會像其他季節性呼吸道病毒感染般，在冬天時情況會比較嚴重。

冬天的時候情況會差點，夏天的時候情況較好，但未必會完全消失。

袁國勇又指出，除非所有國家同時可以用圍堵政策，令這個病毒在國家銷聲匿跡，才可以將沙士般杜絕後患。他又指現時情況不樂觀，多數不可能會完全杜絕病毒，因為有很多南美洲和非洲的發展中國家做不到圍堵政策。

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對於如果有兒童感染新型肺炎，袁國勇解釋病情一般較成人輕微，他引用內地的經驗，一般超過一歲的兒童，如果並沒有長期病患，病情是非常輕微:

很多都是甚麼也不用理會。他流鼻水、少許咳嗽，接著就無事了。

他又指出本港過去17年的醫院防疫措施沒有大改變，但由於現時經濟環境轉差，政府未必會將醫院改建措施放在首位。

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責任編輯：郭家穎