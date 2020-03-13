【新冠肺炎】世衛宣佈2019冠狀病毒病列為大流行　拆解流行性VS大流行意思

▲ 新冠肺炎蔓延到多個國家，現被列入「大流行」。（陳國峰攝 ）

2019冠狀病毒病持續在全球傳播之際，世界衛生組織於3月11日宣佈，把2019冠狀病毒病列為大流行（Pandemic） 。 Epidemic（流行性）和pandemic（大流行）這兩個詞不停地在媒體報導中出現，令大家感覺混淆。它們究竟是甚麼？

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流行病學的作用是確定疾病的流行率（人口中受影響人群的比例）和發病率（在特定時期內疾病的發生），以制定公共衛生應對措施。根據疾病的流行程度、發生率及已知或未知的疾病途徑，流行病學家會以下列方式描述疾病事件：

零星個案（Sporadic）指很少或不定期發生的疾病。通常發生於食源性病原體，例如沙門氏菌或大腸桿菌；

聚集性 （Cluster） 指的是即使實際數量或病因尚不確定，仍會大量發生的疾病；

地方性 （Endemic） 某地理人群中某種疾病的持續存在和/或普遍流行；

高流行地方性（Hyperendemic） 某地理人群比其他地方持續及遠高於的高發病率疾病，如在非洲部分地區，1/5人口帶有愛滋病毒；

流行性（Epidemic） 疾病在短時間爆發，病例數目突然超過正常預期水平，並可能傳播到一個或幾個社區；

暴發性（Outbreak） 與流行性的定義相近，但通常用於描述有地理限制的事件；

大流行（Pandemic） 是指已蔓延到多個國家或世界性的流行病，通常患者數目龐大。

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總括而言，當一種傳染性疾病迅速傳播時，被稱為epidemic（流行性）；通常epidemic發生之前會有outbreak（暴發）， outbreak可能影響到單個社區或幾個國家，但規模比epidemic小；epidemic不能被控制，可能就要升級為pandemic（大流行），意思是這場流行病已經影響到世界不同地區及全球性暴發的程度，感染的人更多，導致的死亡人數更多，還可能對社會和經濟造成廣泛的影響。

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