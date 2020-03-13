涉與旺角襲擊政見不同男子　18歲巴基斯坦籍男生認罪候判

▲ 案件於西九龍法院再提訊。（資料圖片）

18歲巴基斯坦裔男生涉於去年12月9日在旺角一帶，疑因政見不同，而與其他不名人士襲擊1名男子，被控1項襲擊致造成身體傷害罪。案件今（13日）於西九龍裁判法院再提訊，被告承認控罪，還押至3月27日判刑。辯方求情指，被告在案中行為比其他涉案人士輕微，而被告主動認罪，亦對犯案感到後悔。



巴基斯坦裔被告Hamaad Mahmood（18歲）報稱學生，承認1項襲擊致造成身體傷害罪。案情指，於2019年12月9日，有人在旺角一帶聚集，期間有人堵路，事主陳大鵬途經該處，與在場人士發生爭執，事主其後離開，被告與其他在場人士尾隨事主，至西洋菜南街與山東街交界，有兩名不知名人士拉倒事主，其後有人向事主施襲，事主頭部被打中後昏迷，而被告則腳踢及用棍打事主大腿數次。警方其後到場，並在案發地點附近拘捕被告。



辯方求情指，被告主動認罪，還押後為犯案感到非常後悔，辯方又呈上多封求情信，當中包括由被告中學校長及社工所撰的求情信，提到被告知錯能改，每次校方給予機會後，被告都會從錯誤中學習，又指被告樂於助人。辯方希望法庭會考慮索取感化報告。



裁判官反駁辯方說法，指案情相當嚴重，被告犯案時用使棍狀物體向事主施襲。辯方回應指，當日有多人向事主施襲，而被告在案中並非主要角色，相較於其他涉案人士所作的施襲行為，被告的施襲行為及造成的傷勢亦較為輕微。



裁判官最終押後案件至3月27日再訊，期間索取心理報告、背景報告、勞教中心報告及教導所報告，被告續還押候刑。

記者：王仁昌