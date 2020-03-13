【愛兒遺物】乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙　港爸未能尋回︰或是天意叫我放低

▲ 港爸在九巴遺留了亡兒的出世紙及葬紙，連日來尋覓無果，決定放下向前望。

有港爸近日乘搭巴士往屯門遺下背囊，內有亡兒的出世紙及葬紙，當他發現後立即乘車追巴士，但發現背囊已消失。港爸在連登發帖求助後，一眾連登巴打不眠不休助尋失物，連九巴fb也發帖號召。港爸最新回應指失物仍未尋回，感謝眾人幫忙，已決定放下向前望，呼籲巴打毋須再為他尋覓，希望大家經此事啟發，珍惜眼前人。

港爸當日乘坐的61X九巴路線，由九龍城碼頭往屯門市中心方向，他坐上層由尾數上前第三行靠走廊位置，約7時半到達屯門公路轉車站並下車，發現遺留了adidas黑色背囊，背囊的 logo甩掉褪色。

【愛兒遺物】港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙 連登巴打不眠不休助尋失物惜無功而還

約5分鐘後，他坐車去屯門市中心，希望追到剛才的巴士，而他到達屯門市中心時，上了剛剛到站的61X九巴，已經找不回背囊，他相信已被人取走。他最新透露已連沿線的荃灣區也尋遍無果，「應該真係已經消失左。」

港爸︰感謝有心人的幫忙

背囊中載有兒子的正本出世紙及葬紙，他事後感到非常焦急及自責，不斷說對不起，並在連登出帖文求救，得到網民廣泛轉發帖文，連九巴也發帖號召下，連登巴打及網民努力協助港爸尋失物。

港爸雖至今仍未能尋回失物，但他已決定放下向前望，並感謝各位有心人連日來的幫忙，呼籲眾人毋須再為他奔波，毋須轉發帖文，希望大家珍惜眼前人，抓緊愛人相處的每一分每一秒。

好多謝大家嘅幫手……可能係天意叫我哋放低，所以我哋都決定向望。畢竟只係一張紙，但我哋同仔仔嘅回憶會永遠留喺心入面。

【愛兒遺物】港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙 九巴出帖與連登巴打一同助尋失物

責任編輯︰林綺玲