涉於2008年天水圍快餐店殺害青年　兩漢認誤殺罪囚5年及5年半

▲ （經濟日報資料圖片）

青年不忿女友與前度男友仍有聯繫，「吹雞」夥同友人與情敵一方打鬥後離開，其後一行9人折返到天水圍麥當勞快餐店，發現情敵的友人在場，遂分別以雨傘架及麵包膠盤襲擊對方致昏迷於血泊中，其中兩人事發10年後被捕，早前於高等法院承認誤殺罪，今(13日)分別被判監5年半及5年。暫委法官判刑時指，被告與另外7人施以兇殘襲擊，是不必要及毫無意義。法官指兩人並非即興行事，但接納並不知道會對死者造成嚴重傷害，兩人對死者拳打腳踢，並非構成致命，故分別判兩人入獄5年半及5年。



兩名被告林家輝(32歲)及謝偉麟(31歲)，兩人於1月初承認誤殺罪，同案另兩名被告鍾振豐(31歲)及黃俊敏(33歲)早前否認謀殺罪，日前被陪審團裁定罪名成立，本案兩名被告則於該審訊中作供後，押後至今早判刑。



首被告林家輝有三合會背景，案發前曾因搶劫等罪被判監，案發後於內地因涉毒品罪而被判監，至2018年2月12日返港被捕。代表律師求情指，被告只對死者拳打腳踢予以教訓，並曾著其他人停手。次被告同樣於2018年2月12日被捕，代表律師指被告當時年少，由於不知如何面對而選擇離開香港。



代表律師續指，次被告於事件中只對死者拳打腳踢，亦沒有參與討論報復，只知道友人間發生爭執，有需要時伸出援手而已，現對死者及其家人亦感到懊悔。



暫委法官判刑時指，本案兩名被告聯同其餘7人，對沒有反抗能力的死者施襲，做法兇殘、不必要及毫無意義。首被告知悉有人提出報復，最終9人一同向死者施襲。法官接納兩名被告並沒有使武器襲擊死者，兩人分別拳打腳踢死者，法醫證供亦指兩人所為並非最致命。



暫委法官續指，根據閉路電視片段顯示，9人衝向死者施襲，兩名被告當時未必確定死者身份，但知道要施襲，控方亦接受兩人並非有意圖導致死者身體嚴重受傷。法官接納兩名被告並非即興行事，考慮到兩人及早認罪，並於審訊中作供，分別判兩人入獄5年半及5年。

記者：林育慧