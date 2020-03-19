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【活到老學到老】8旬失明伯伯學用智能手機　盼與孫仔通話：視像電話可以看到我

親子 18:16 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

8旬伯伯為老婆孫仔學用智能手機。

視障人士要操作智能手機並非易事，如果是年長人士，也許會更感困難，不過有80歲的失明伯伯近日就用心地學習使用智能手機，摸索操作方法，只為了能跟孫子、老婆聯絡，讓他們安心。

80歲的保新誼，因年紀漸長，眼睛退化到甚麼都看不見。以往他不懂得用智能手機，難與9歲的孫仔溝通。

孫仔（手機）都用得很純熟，他們講電話都是用視像通話。

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保伯表示可以與孫仔視像對話。（「WeTV無障礙媒體」授權轉載）

與孫仔視像對話

為了讓孫仔見到自己，保伯在2個月前參加了手機訓練班，學習使用智能手機，包括使用通話功能和WhatsApp。

告訴老婆我何時回家，我在搭車，搭到邊。有時出街迷路，Siri能幫我們知道位置。

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有導師教授用手機方法。（「WeTV無障礙媒體」授權轉載）

保伯坦言，用手機是有困難，因看不見需要慢慢摸索每個項目。香港失明人互聯會的視障人士手機訓練班，由懂得使用手機的失明會員，為失明長者提供一對一教授。

導師溫子賢表示，兩堂基本上可以學會基本操作，包括操作的方向、如何通話、WhatsApp如何使用群組對話等。而由視障人士作導師，能更明白學員的需要，亦清楚系統內的常見障礙，如分不到同音字等，有助學員盡快掌握。保伯亦覺得學會使用手機後，有助獨立。

學用智能電話能擴闊視野，增加與家人朋友聯絡。

香港失明人互聯會呼籲，如果公眾有舊款或不用的iPhone , 可以捐贈給失明人互聯會做失明人教學，讓更多視障人士可以受惠。

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責任編輯：林愛娜

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