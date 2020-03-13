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【老師送暖】心痛清潔工無口罩　愛心教師義工為弱勢贈防疫物資

親子 15:41 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

一班熱心教師義工向社區弱勢送贈口罩。（「教師義工網絡」提兵）

新冠肺炎疫情持續，市面口罩及消毒用品仍然缺貨。有一班熱心教師義工就利用工餘時間，舉辦了兩次贈送防疫物資到社區的活動，包括捐往垃圾站和少數族裔家庭，盼能為這些弱勢社群提供幫助。

老師分裝口罩。（「教聯會」影片截圖）

香港教育工作者聯會的教師義工網絡主席陳靖逸老師指出，近日組織了10多名中小學老師籌集口罩和酒精搓手液，希望能把物資送到弱勢社群的手中。

義工網絡召集人梁俊傑校長表示，從有想法到實踐只有短短2、3日，老師四出搜羅防疫物資、聯絡友好社福機構協助，其後亦一起將口罩分裝到密實袋，並自製酒精搓手液，再分裝到小瓶裡。

【停課不停學】停課在家無人照顧　基層單親男童跟隨清潔工媽媽返工

長者收到口罩和搓手液都笑逐顏開。（「教聯會」影片截圖）

集齊物資後，老師義工就親身前往各區，把物資送給在垃圾站工作的長者，不少年長清潔工收到口罩和搓手液都笑逐顏開。另外，老師亦送口罩和搓手液給少數族裔家庭，希望助他們度過「疫」境，紓緩防疫物資短缺的情況。

社區對類似的服務需要殷切，希望能招募更多熱心教師和贊助商，為社區獻一分力。

【停課不停學】中學老師拍片教STEM　師生自製350支酒精搓手液贈社區

責任編輯：林愛娜 

中小學教育 正能量 口罩 老師 新冠肺炎 武漢肺炎

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