【雞丁Rap歌】歌詞召喚陳法拉被女神力讚　YouTuber雞丁講解尷尬回應原因：我太緊張

▲ 雞丁講解尷尬回應陳法拉的原因。

新冠肺炎疫情下，全港學校停課近2個月，學生在家除了網上學習，還有甚麼好做？中二生YouTuber「雞丁」就改編rap歌歌詞，還拍了MV，其後爆紅網絡，其YouTube頻道更在短短兩周內，由數百個訂閱飆升至逾5萬。雞丁其中一首「名曲」《生活》中有句歌詞－「走入MTR突然見到陳法拉」，更吸引陳法拉回應「小朋友你好得意啊」。

從小五開始經營YouTube頻道的雞丁，影片內容多元化，不過講到爆紅原因，莫過於他近日製作的Rap歌《武漢肺炎》，改編自Taio Cruz的「Dynamite」，歌詞中「個病毒度令人死，但多咗2 weeks holiday」，「大家會生飛滋，個肺會好痴，就好似沙士，唔敢生BB」，在連登討論區開始，於網上瘋傳。

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▲ 陳法拉在IG大讚雞丁「好得意」。（IG截圖）

歌詞召喚陳法拉

隨後他另一條片《生活》亦突然開始爆紅，其YouTube頻道「RAYVEL Studios」的訂閱人數以幾何級數飆升。《生活》中歌詞中多次提及陳法拉，無論走入MTR、還是百佳，甚至銅鑼灣都見到陳法拉。

為何會在歌詞中提及陳法拉？

佢好靚女！佢好靚女！

雞丁表示，雖然沒有看過陳法拉的劇集，但偶然在網上看過她的照片和一些劇集節錄影片，就被女神深深吸引。

▲ 雞丁訪問期間多次讚陳法拉，「你好靚女」。（陳智良攝）

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尷尬回應女神背後原因

影片在網絡爆紅後，連陳拉法本人都在facebook回應：

小朋友你好得意啊！睇完你rap生活都好完美，加油！最鍾意你當咗我係你街坊。

雞丁面對女神讚賞，當時只簡單回應「hi thanks」，令人誤以為他很瀟灑，但原來另有原因。

我果時太緊張，唔知點回應，又驚講錯野會得罪佢。所以......你好靚女啊！

少年對女神的純真和傾慕，相當可愛。相信陳法拉聽到這麼多句讚賞後，也會諒解他當時的簡短回答。

記者：林愛娜