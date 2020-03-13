【法證先鋒IV】Monique翻撻前度出軌上床　高Sir一個理由零猶豫斬纜分手

▲ 《法證先鋒IV》高Sir與Monique分手。

《法證先鋒IV》除破案過程吸引外，眾主角的感情世界錯綜複雜也令觀眾追看。近期《法證先鋒IV》劇情，先有Louis賀立維（鄭子誠飾）酒後亂性，搭上Queen姐水慧明（陳煒飾）好姊妹Elaine（康華飾）外，看似感情穩定的高安（黃浩然飾）和Monique（鄭希怡飾）亦因為女方翻撻前度而導致分手。

昨晚（3月12日）《法證先鋒IV》劇情透露更多Monique出軌的線索。原本在外地工作的她秘密回港，更與男朋友高Sir擦身而過，後來Monique與前度男友Joseph（Kim Robinson飾）舊情復熾，更牽手同眠，可憐不知情的高Sir獨自守愛巢。

▲ Monique解釋因為Joseph身患絕症。（《法證先鋒IV》截圖）

▲ 高Sir對Monique非常信任。（《法證先鋒IV》截圖）

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早已視Monique為阿嫂的高靖（朱晨麗飾），得悉高Sir和Monique要分隔兩地時，曾勸告高Sir：「摸唔到又拖唔到，一陣被別人拖走就大件事啦！」如今一語成讖。

Monique與前度餘情未了

今晚（3月13日）《法證先鋒IV》劇情將會講述高Sir發現Monique出軌，而出軌的對像便是在偽造影片案中，Monique被翻出的一段舊情的初戀男友Joseph。當時Monique表示，前度對自己非常關照。

▲ 高Sir與Monique情已逝。（《法證先鋒IV》劇照）

Monique被高Sir識破後，解釋Joseph身患絕症，所以盡可能陪在他身邊走完人生最後一段路情：「我同Joseph都希望盡量爭取多點時間，就算俾最貴的價錢，都希望他得到最貴的藥和最好的治療。」

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▲ 高Sir灑脫分手。（《法證先鋒IV》截圖）

高Sir決心分手

不過一向理情高Sir難以接受，更狠心斬纜：「對唔住，我不想等待一段失去信任的感情，Monique，我們分手吧！」

高Sir與Monique最終未能到到白頭，「在愛情的世界裏，不被愛的才是第三者」，或許，高Sir的決定能讓自己和Monique早點脫離痛苦。

不過高Sir飛甩Monique後很快脫單，因為他將與徐意（湯洛雯）譜戀曲。

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