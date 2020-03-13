【全球大流行】港大醫學院200名學生身處海外　呼籲學生認真考慮及盡快返港

▲ 港大醫學院也在社交網站發出有關呼籲。（港大醫學院圖片）

新冠肺炎疫情在全球擴散，港大醫學院今日（13日）向醫學院全體學生發信，指新冠肺炎疫情在全球迅速惡化，校方呼籲正在香港以外參加學習活動的學生，應慎重考慮回港，如已決定回港的學生亦應盡快啟程。

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有關信件以港大醫學院副院長（教學）梁嘉傑、以及港大醫學院副院長（科研）梁偉強的名義發出，在信中又指學生提早回港將不會影響其學業成績，醫學院會提供最大的彈性處理，也會公布有關詳細安排。至於選擇留下的學生應採取一切安全預防措施，並通過學系的主任與醫學院聯繫，同時需要對疫情保持警惕。

據了解，港大醫學院本科生現時有110人在海外，最主要是醫學院三年級的學生，另外有90位研究生也在海外學習，大部分人留在英國。

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記者：徐紹軒

