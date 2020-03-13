【新冠肺炎】67歲倫敦返港男商人確診　30歲歐遊返港女士確診曾到清水灣行山

▲ 本港新增3宗新型冠狀病毒確診個案，確診總數增至134宗。（車耀開攝）

新冠肺炎疫情肆虐，本港今日（13日）新增3宗確診個案及1宗初步陽性個案，包括一宗本港首宗嬰兒確診個案，確診總數增至134宗

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第133宗個案涉及一名一歲半男嬰，他是第131宗37歲男子及第130宗個案31歲女病人的兒子。他於3月12日有流鼻水，被送往瑪嘉烈醫院診治，其檢測樣本今日初步對病毒呈陽性反應，其現時情況穩定，有發燒。中心曾追蹤他們的外遊情況，其一家三口於2月29日由倫敦乘坐CX250回港，其後男嬰主要留在家中。

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第134宗個案涉及一名67歲男商人，居於大埔林村梧桐寨，2月27日至3月8日曾到英國，其後乘坐CX250頭等艙返港。3月9日曾北角英皇道625號上班，曾與同事開會。他於3月10日有發燒及咳嗽， 翌日到律敦治醫院求診，其後接受深喉唾液檢測 。據知，他曾於英國與意大利朋友會面。



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第135宗個案涉及30歲女士，居於上環順景雅庭，曾於2月10至26日到過希臘；2月26至27日逗留在倫敦；2月27日至3月5日逗留在巴黎，並於3月5日乘坐航班TK1828及TK70返港。她曾於3月8日與朋友到清水灣行山，當晚有發燒，今日確診。

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本港今日有一宗初步陽性個案，涉及一名61歲男士，居於赤柱大街，曾於2月27日至3月10日到美國科羅拉多州探親。他於3月7日有喉嚨痛，至3月10日經日本乘坐航班NH811返港，當日到赤柱大街看私家醫生。

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張竹君補充指，如患者潛伏期或發病時不在香港會列為「輸入個案」；如患者潛伏期曾在香港，會被列為「可能本地個案」，因此今日3宗的新增確診個案均為「可能本地個案」，而其初步陽性個案為「輸入個案」。

責任編輯：郭詩詩