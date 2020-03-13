【新冠肺炎】昂坪360周日起恢復逢周五至周日服務　僅限官網售票

▲ 昂坪360將於周日（15日）起恢復逢周五至周日服務，惟乘客只能於官方網站購票，安排暫直至3月底。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，昂坪360自1月底起暫停服務，昂坪360今日（13日）宣布，將於周日起（15日）至3月底，恢復逢星期五至日的纜車服務，纜車營運時間 將縮短為早上10時至下午4時，而昂坪市集的室內景點將會暫停開放。

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昂坪360指，在復運首階段，只會安排同行親友乘搭同一纜車，每輛車廂的載客人數減半至4至6人，每組乘客落車後，職員會立即以1:99漂白水消毒車廂。

此外，昂坪360亦會在車站現場為每位乘客量度體溫，確保體溫正常才可乘搭，如發現乘客發燒，將協助其更改車票日期。而車站亦將加闊排隊安間，及增設酒精搓手液、消毒地墊等設備。

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昂坪360即日起開放官方網站網上訂票，每日設限量名額，並不設現場購票，經旅行社或其他銷售渠道所預購的門票或換票證於3月底前暫不適用。而4月起的纜車營運安排將稍後公布。

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責任編輯：徐紹軒