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【口罩供應】鄺俊宇楊雪盈派N95口罩　每位醫護人員可登記領取一盒【內附領取口罩方法】

精明消費 16:27 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

鄺俊宇與楊雪盈向醫護人員派發N95口罩。（相片來源：楊雪盈Facebook）

新冠肺炎疫情未息，醫護人員面對口罩不足的問題，立法會議員鄺俊宇與灣仔區議員楊雪盈收集到一批N95口罩，轉贈給醫護人員，每人可登記領取一盒（50個），數量有限，派完即止。

【老師送暖】心痛清潔工無口罩　愛心教師義工為弱勢贈防疫物資

楊雪盈今日（13日）在Facebook宣布，在社區朋友義助下，收集到一批N95口罩，希望支援前線醫護、救護員、在醫院及診所工作的後勤職工，每人可登記領取一盒（50個）。

N95​​​口罩規格：

  • Kimberly-Clark FluidShield N95 PFR 62126
  • NIOSH 認可，ASTM Level 2 防水
  • 可阻隔 95% 0.3微米非油性粒子
  • 每次佩戴前須進行密合檢查

領取流程：

1.　填妥 google form：https://bit.ly/2TyAYuJ

2.　派發口罩單位將以電郵 / 電話聯絡成功登記口罩者並安排交收

3.　請帶同電郵及工作證明，領取口罩

楊雪盈表示，由於口罩存貨有限，假如超額登記，將抽籤決定。是次活動截止時間為3月14日中午12時正，屆時網上認購表格亦會隨之暫時關閉。

查詢：5210 9120 楊雪盈議員辦事處

【3月13日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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