【口罩供應】鄺俊宇楊雪盈派N95口罩　每位醫護人員可登記領取一盒【內附領取口罩方法】

▲ 鄺俊宇與楊雪盈向醫護人員派發N95口罩。（相片來源：楊雪盈Facebook）

新冠肺炎疫情未息，醫護人員面對口罩不足的問題，立法會議員鄺俊宇與灣仔區議員楊雪盈收集到一批N95口罩，轉贈給醫護人員，每人可登記領取一盒（50個），數量有限，派完即止。

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楊雪盈今日（13日）在Facebook宣布，在社區朋友義助下，收集到一批N95口罩，希望支援前線醫護、救護員、在醫院及診所工作的後勤職工，每人可登記領取一盒（50個）。

N95​​​口罩規格：

Kimberly-Clark FluidShield N95 PFR 62126

NIOSH 認可，ASTM Level 2 防水

可阻隔 95% 0.3微米非油性粒子

每次佩戴前須進行密合檢查

領取流程：

1. 填妥 google form：https://bit.ly/2TyAYuJ

2. 派發口罩單位將以電郵 / 電話聯絡成功登記口罩者並安排交收

3. 請帶同電郵及工作證明，領取口罩

楊雪盈表示，由於口罩存貨有限，假如超額登記，將抽籤決定。是次活動截止時間為3月14日中午12時正，屆時網上認購表格亦會隨之暫時關閉。

查詢：5210 9120 楊雪盈議員辦事處

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責任編輯：王芷瑩