【最強小三】康華搶閨密男友扮可憐威逼分手　一文回顧TVB劇集內經典狐狸精

▲ 法證先鋒IV》Elaine（康華飾）演介入Queen（陳煒飾）與Louis（鄭子誠飾）的感情。

TVB劇《法證先鋒IV》一眾主角大搞愛情三角錯，那邊有Monique（鄭希怡飾）背高安（黃浩然飾）翻撻前度男友（Kim Robinson飾），這邊有Elaine（康華飾）撬好姊姊Queen（陳煒飾）牆腳勾引Louis（鄭子誠飾），感情關係混亂。

昨晚（3月13日）《法證先鋒IV》，雖然Queen最終選擇原諒Louis，可是進撃的小三Elaine行動升級，表示自己已懷有Louis的骨肉，要求Queen離開男方。

在之後《法證先鋒IV》的劇情，Louis將被發現倒卧家中，Queen與Elaine因而捲入謀殺案中，將帶出《法證先鋒IV》另一高潮。

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▲ 康華與陳煒攤牌，希望她不與鄭子誠復合。（《法證先鋒IV》截圖）

Elaine搶人男友後扮可憐的小三手段，令觀眾狠得咬牙切齒的同時，又反思到底出軌一次是否值得原諒？

其實狐狸精勾搭人夫的劇情，在TVB劇中可謂老是常出現的情節。有些女藝人更在出道後多次扮演「小三」的角色，演繹深入民心。現在，就讓TOPick與你重溫TVB劇集內5位「最強狐狸精」！

1. 龔嘉欣，「狐狸精」代表作：《拳王》、《大醬園》

龔嘉欣在2008年出道，11年間演過不少角色，專業的不介意演反派及「小三」的角色，而且演出往往令觀眾印象深刻。

▲ 龔嘉欣的小三形象深入民心。（《拳王》戴圖）

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2012年，龔嘉欣在劇集《拳王》演莊寶琪Vicky一角。Vicky濫藥成性，以勾搭有婦之夫，破壞別人夫妻關係為樂，甚至企圖勾引演姐夫的高偉廷（黃德斌飾）。之後，她又轉向另一目標拳手畢Dee（黃浩然飾），破壞他與太太（唐詩詠飾）的感情。

劇中，龔嘉欣不停挑逗人夫，更扮可憐及扮委屈，以懷孕威脅對方離開自己的太太，把壞女人的角色發揮得淋漓盡致。

▲ 龔嘉欣近期在《大牆園》演的細么得到觀眾讚賞。（Instagram圖片）

在最近播畢的劇集《大醬園》中，龔嘉欣演奸角細么，由善良的豉油妹黑化至搶人老公的專員夫人。

細么為坐上高專員（袁文傑飾）正室的位置，更設局殺死原本的專員夫人（于淼飾），心狠手辣的演繹及兇悍的眼神令觀眾難忘。

2. 李佳芯，「狐狸精」代表作：《名門暗戰》

李佳芯在2012年加入TVB，短短6年已封視后，上位速度驚人。

但在《BB來了》演新手媽媽唐恬兒，以及《白色強人》專業醫生程洛雯之前，李佳芯的戲路亦曾集中演「小三」。

▲ 李佳芯初上位時都演過情婦角色。（《名門暗戰》截圖）

2014年，李佳芯於《名門暗戰》演大老闆岳華秘書余詩琳Ivy，憑做對方的情婦才由助理升做CEO。

及後，手段高明的她專向公司同事下手，既勾引集團員工陳廣輝（李天翔飾），又介入Hugo（黃浩然飾）及Abby（陳凱琳飾）間的感情，關係七國咁亂！

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▲ 李佳芯是不少人心目中的女神。（Instagram圖片）

3. 高海寧，「狐狸精」代表作：《單戀雙城》、《愛情食物鏈》、《不懂撒嬌的女人》

今年33歲的高海寧憑著2008年參選香港小姐而入行，擁有豐滿身材的高海寧是演小三的「好材料」。

在2014年，她於劇集《單戀雙城》裡飾演性格豪放的基金經理黃淇英，喜歡亂搞男女關係，跟Nic（楊明飾）更有親熱戲。

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▲ 高海寧於劇集《愛情食物鏈》中搭鄭子誠飾。（《愛情食物鏈》截圖）

至2016年高海寧於劇集《愛情食物鏈》中飾演高貴芬一心想嫁有錢人，視男人為登上上流社會的踏腳石，最後更當上劉利高（鄭子誠飾）的情婦。

及後2017年高海寧在《不懂撒嬌的女人》中飾演內地女子田蜜，角色充滿心計，靠著爹聲爹氣俘虜男人，為求向上爬不擇手段，當中有一場胸壓勾引Gordon（林文龍飾）的戲份，扮演小三角色獲網民讚賞。

4. 劉佩玥，「狐狸精」代表作：《幕後玩家》

30歲劉佩玥2013年經參選港姐入行，雖然入行後走清純甜美路線，但她在2016年的《幕後玩家》一角，可說是TVB劇集的「最強小三」之一。

▲ 劉佩玥與黃宗澤曾拍超激床戲。（《點金勝手》截圖）

她在劇集《幕後玩家》飾演客戶主任Emma，搭上有妻女的上司Sheldon（黃宗澤飾），不時在公司挑逗對方。

當中有幕，穿上吊帶厘士背心的劉佩玥帶邪氣地望住黃宗澤，二人上演的超激床戲除引來觀眾熱議外，劉佩玥更被網民大罵「賤格」，但也表示她演出成功，憑此邪花一角上位。

５. 徐子珊，「狐狸精」代表作：《溏心風暴之家好月圓》、《點金勝手》

2004年港姐冠軍徐子珊也曾於劇裡演小三，在2008年播出的劇集《溏心風暴之家好月圓》，徐子珊飾演的嘉美表面性格單純，實則是攻於心計女人。

她與甘永家（陳豪飾）是表兄妹，但知道對方是一個可利用的棋子，於是加入甘永家的公關公司工作。

及後，她知道阿月（楊怡飾）對甘永家有好感，便視阿月為對手，並不時出招勾引甘永家，更在二人發展時介入做第三者。

▲ 徐子珊介入陳豪與楊怡的戀情。（《溏心風暴之家好月圓》截圖）

另一套劇集《點金勝手》內，子珊飾演的基金部投資顧問「資雅」，原本為報仇而刻意走近Damon（黃宗澤飾）身邊，最後卻愛上對方，介入方明瑜（胡定欣飾）與Damon的感情，更成功登堂入室，Damon亦由此拋棄正室及兒子。

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