【新冠肺炎】疫情影響楊千嬅取消吉隆坡演出　赴澳洲旅行與同陳小春一家「避炎」

▲ 受疫情影響楊千嬅取消吉隆坡巡演，連同陳小春赴澳洲家庭旅行「避炎」。

受到新冠肺炎影響，不少公眾活動被取消，比如演唱會。近日，宣布取消吉隆封巡迴演唱會的楊千嬅，一家三口連同陳小春一家相約前往澳洲渡假「避炎」，懷孕6個月的應采兒穿上黑色鬆身衫。

其實本來楊千嬅正在舉行巡迴演唱會，可是受疫情影響，原定的吉隆坡站演出將延期，今日主辦單位更宣布，基於場館檔期及各種不確定因素的影響，未能在今年內進行補場。

▲ 楊千嬅與丁子高早前往北海道旅行散心。（微博圖片）

楊千嬅四圍飛

身為「多功能老婆」的楊千嬅一直家庭事業兩邊忙，她與丈夫丁子高早前到北海道滑雪散心，順道慶祝千嬅生日。

回港後，主力照顧因疫情而停學的兒子，月初再為楊母慶生，過後千嬅未有再更新社交網站。

直到昨日（3月12日），陳小春兒子Jasper的微博粉絲圍發放了一張照片，相片中見到陳小春一家外，還有楊千嬅一家三口。

由於近日陳家正身處澳洲，相信千嬅一家飛到澳洲聯同好友，讓兒子們去「放電」散心，順道「避炎」。

黎明楊千嬅領寰亞群星為市民打氣 以《香港地》勉勵港人共度疫境【有片】

▲ 陳小春於去年底宣佈太太懷孕三個月。（微博圖片）

陳小春台灣開騷報喜 應采兒懷第二胎Jasper做哥哥

去年12月，陳小春於台北演唱會上，公佈太太應采兒懷有第二胎。

現時懷孕約6個月的應采兒，在照片中身穿黑色鬆身衣物、單身叉腰露出燦爛笑容。

一向身材保持得很好的應采兒，手腳依然纖細，再加黑色鬆身衫，沒顯出孕味，想信產後她亦能極速修身回復原本的勁fit身形。