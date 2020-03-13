【新冠肺炎】英國倫敦留學生出現病徵　在港母親求助：有病徵未能接受測試

▲ 入境處表示已接獲有關求助，會跟進個案。

新冠肺炎疫情蔓延全球，民建聯立法會議員葛珮帆表示，日前收到一個在英港人的求助個案，懷疑自己染上新冠肺炎但未能進行測試，希望入境事務處及中國駐當地領事館能予以協助。

【知識庫】什麼是全球大流行？全球大流行歷史

葛珮帆指，求助人為當事人在港的母親，她表示其兒子現時於英國倫敦留學，在當地與女朋友同住。事主在一星期多前開始出現新冠肺炎的病徵，懷疑自己受到感染，但由於英國當局只會為與確診患者親密接觸過的人士進行病毒測試，故事主只能在家中自我隔離，未能證實自己是否確診。

▲ 倫敦當地醫生張貼告示，指若14日內曾到疫區或與確診者接觸過及有病徵，可聯絡有關當局。（法新社）

【全球大流行】港大醫學院呼籲身處海外學生 認真考慮及盡快返港

她續指，事主女友的老師其後證實患上新冠肺炎，而女友亦開始出現相關病徵。事主曾致電私家診所求助，但因涉及新冠肺炎確診個案，故被拒絕求診，唯有致電當地專線尋求協助，獲告知將會在48小時內得到回覆，當局亦會郵寄有關測試予事主，由事主親自郵寄其樣本至負責部門進行病毒測試，但事主一星期後仍未獲回覆，再致電求助時亦無法接通。現時兩人情況漸惡化，由最初只有普通感冒病徵，到現時會暈眩及肚瀉。

葛珮帆表示，收到求助後已馬上聯絡政府相關部門，入境處已經與在倫敦的事主及其母親聯絡，並在事主同意下要求中國駐英國大使館提供協助；她又指，雖然事主母親曾打算直接到倫敦照顧兒子，但擔心抵埗後未能提供適切幫助，回港後又可能要接受隔離，故二人均希望中國駐英大使能予以協助。

▲ 英國當地醫護人員及醫院職員都戴上口罩。（法新社）

【新冠肺炎】全球大流行疫情不會完結 袁國勇：全球疫情隨時持續2至3年

入境處回覆TOPick指收到相關求助個案，指得悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐英大使館了解情況，並已主動聯絡當事人及其家屬，提供適切意見及協助。入境處會繼續與公署、大使館、當事人及其家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件並按當事人及其家屬的意願提供可行協助。

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：徐紹軒