【新冠肺炎】本港今新增1宗死亡個案　累積死亡個案至4宗

▲ （右）劉家獻醫生指關於醫管局現時擁有的個人裝備存量依然足夠。（車耀開攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，醫院管理局公布今日（13日）有１宗新增死亡個案，令本港死亡個案增加至4宗。另有47宗懷疑確診個案，累計個案宗共134宗確診個案。本日再多3名病人出院 ，分別為第26、90及113號個案，另外51位病人依然留院，情況穩定。

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針對本港疫情情況，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，本日新增的死亡個案，為第89宗個案，80歲男士，有中風、高血壓記錄及小兒麻痹問題，需要長時間留在屋企臥床，2月25日開始發燒，並於2月26日確診，後進入東區醫院隔離病房，入院後因病情惡化，過程中共用三種抗病毒藥，惟到3月6日時其血含氧下跌，肺片有花，要使用靜壓呼吸機，沒有進入深切治療部，在家人的考量後決定不進行呼吸機插喉，病人的情況曾經一度好轉，其後又惡化，今早離世，令本港死亡個案增加至4宗。醫生認為是次死因為新型冠狀病毒肺炎所導致，因此無需再轉到死因裁判庭。

男死者與太太居於北角美輪大廈，其76歲妻子是北角佛堂的善信，亦是第74宗確診者，他於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂。

劉家獻指反觀4位死亡病人均有長期病患病史，其中3位更是高齡男性，而有相關報告曾指出長期病患者的死亡機率較高，當中包括心血管疾病、糖尿病、高血壓及慢性疾病等，另外年紀大以及男性也是高危因素，暫時情況與相關報告不謀而合。

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劉家獻醫生表示針對博愛醫院護士個案，新型冠狀病毒的結果為陰性，2月29日由倫敦搭飛機回港，3月1日抵港，3月2至12日於醫院外科混合專科上班，當中沒有接觸過懷疑或確診的冠狀病毒病人，於12日晚上10時有發燒及上呼吸道症狀，並到博愛醫院急症室求診，醫生安排期到隔離病房並要求測試，今晨有其中的樣本呈極度輕微的陽性跡象，但後再次檢測後亦為陰性。他又指若出弱陽性跡象，將會反覆檢驗，亦會將樣本送到衛生署實驗室重複檢驗。

此外，劉家獻指關於醫管局現時擁有的個人裝備存量，現時擁2500萬外科口罩、120萬個N95呼吸器、260萬件保護衣及200萬個面罩，裝備有持續上升的趨勢，因為之前預訂的裝備已陸續送抵香港，醫院亦有縮減非緊急服務，加上醫護人員謹慎使用裝備，亦有做全球搜救保護裝備，因此現時的前線醫療裝備尚為足夠，大概仍然有兩個月存量。

當中N95呼吸器只有一個月存量，惟見全球保護裝備需求增長，劉家獻對未來三月的供貨情況表示擔心，恐來貨或會因運輸免受影響而有變數，又指醫管局未來將繼續透明的公布存貨量。而在病床使用方面，公院共使用954張負壓病床；負壓病房的數目是507間，其使用量分別是38%及59%。

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記者：郭家穎