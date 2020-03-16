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【筍工來了】觀看12套迪士尼電影　即賺近8000元

職場 12:00 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

根據「UpgradedPoints.com」的招聘廣告，正聘請迪士尼死忠粉絲，於一個月內看完12套迪士尼經典動畫及真人電影。

迪士尼電影向來深受影迷歡迎，大人小孩都愛看，美國一間提供信用卡獎勵計劃資訊的網站，日前更推出一份專看迪士尼電影的「筍工」。

根據「UpgradedPoints.com」的招聘廣告，正聘請迪士尼死忠粉絲，於一個月內看完12套迪士尼經典動畫及真人電影，包括《101斑點狗》、《愛麗絲夢遊仙境》、《睡公主》、《仙履奇緣》、《美女與野獸》、《小飛象》、《阿拉丁》、《小姐與流氓》、《獅子王》、《花木蘭》等，便可賺取1000美元（約7780港元）。

網站亦會送出價值100美元（約778港元）的禮品卡，供獲聘者購買戲票和小食，以便入劇院看《花木蘭》，以及支付訂閱Disney+的月費。

不過，這份工作並非想像中般輕鬆。網站指出，獲聘者連續將12套電影看完後，須填表「交功課」，細心比較及分析電影的不同之處及翻拍潛力，故觀看時需要萬二分留神。而且，整個電影馬拉松須於4月30日前完成，又要求獲聘者將經歷分享到Facebook及Twitter。

此外，所收集的想法及意見，最終會整合至一篇博客文章中，並於UpgradedPoints網站上發布。申請人須為年滿18歲的美國公民，3月25日前會通知成功獲聘者。

「煲劇」賺錢並不罕見。為慶祝新的迪士尼頻道Disney+ Channel誕生，去年12月，美國家用科技公司Review.org就推出優惠待遇，邀請5位迪士尼粉絲於一個月內，觀看30套迪士尼電影或節目。活動過後，幸運兒將獲得$1000美元、為期一年的Disney+ Channel訂閱、迪士尼角色毛毯和爆谷。

責任編輯：姚慧儀

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