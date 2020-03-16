【昏迷愛妻】被解僱後妻子腦膜炎昏迷不醒　暖男丈夫盼接愛妻回家貼身照顧

▲ 阿豪月前遭到公司解僱，突然失去賢內助持家，又要肩負照顧3名孩子的責任，前路茫茫。

「她在我身邊，我會安心些。」阿豪的太太Karacter上個月因不明頭痛、發燒而緊急入院剖腹生產，產後卻出現病毒性腦膜炎及中風，陷入昏迷，醫生判斷她清醒機會渺茫。禍不單行，阿豪月前亦遭到公司解僱，突然失去賢內助持家，又要肩負照顧3名孩子的責任，前路茫茫，而他當下只希望為妻子尋求醫療方案，就算她依然未甦醒，也希望接她回家，照顧她。

▲ 懷孕中的Karacter在醫院誕下兒子後陷入昏迷。（受訪者提供）

從事三行的阿豪，今年1月因公司接不到訂單而被裁員，第3度懷孕的Karacter在2月24日入院剖腹產子時，阿豪仍處於工作交接期，要收工後才能趕到醫院探望她。之後數天，阿豪都要請無薪假陪伴太太，目前已正式離開公司。

這段期間，阿豪忙著穿梭醫院和家中，經常守在醫院，等待見到太太的機會。睡不安寧，神不守舍，三餐也沒有好好照料，每每到餓極才吃東西，更試過一出門才發現沒有帶上鎖匙。

▲ 阿豪和Karacter在網上認識，識於微時，結婚多年。（受訪者提供）

阿豪和Karacter結婚多年，感情深厚，婚後太太一直是全職主婦，阿豪承諾會養她。回想二人初識時，本身在外國修讀藝術的Karacter，偶然在網上看到阿豪的畫作，覺得很漂亮，繼而開始聊天，其後她回港與他拍拖，婚後育有3名孩子。

3名孩子現時被寄放在親戚家中，阿豪之前一直沒有跟12歲的大女兒談起媽媽的情形，但他早前曾在Facebook發文求助，估計女兒已經知道，親戚亦曾發現她好像躲在被窩中哭泣。數天前，阿豪終於跟女兒坦白，兩父女當場激動得抱在一起哭泣：

我跟她說，媽媽在醫院病倒，不知何時會醒，爸爸會盡力照顧你。等媽媽醒過來後，可能許多以前做得到的事情，也會做不到，你要幫媽媽處理。

阿豪憶述，當時女兒眼眶泛紅，後來他再跟女兒說了一些話，她就忍不住哭起來。

我說，是我照顧得不好，讓健康的媽媽變成這樣，我未來一定會好好照顧她。女兒聽後就忍不住，跟我抱在一起哭出來。

Karacter昏迷後被送入ICU，做過磁力共振，懷疑是肺結核菌入腦引發腦膜炎。由於怕剛出生的小兒子也會受影響，目前小嬰兒每天也要服用肺結核藥，服藥時間需長達數個月，而醫生告知，用藥的後遺症是有可能會傷肝：

細B的肝有少少陰影，未知是甚麼情況。因為媽媽病因未明，怕避免是同一種病，他每天也要服藥，但是有機會傷肝。

▲ 暫時失去太太這個賢內助在身邊，對內對外都要靠阿豪一人撐著。 （受訪者提供）

妻子不在身邊，阿豪近數天來忙著打點生活、處理醫院手續等，但也不忘每天趕在探病時間見太太。他指，最近太太的情況沒有之前理想，跟她說話，她也給不了反應：

之前她剛昏迷時，我在病床前跟她說過，你再不醒過來，我就兩天不吃飯，然後她的手就會很大力地捉緊我。我就跟她說：「好，那我吃飯。」

未來日子，阿豪會一直照顧著3個孩子，暫時失去太太這個賢內助在身邊，對內對外都要靠他一人撐著。儘管如此，如未來有機會接妻子回家，即使她仍然未甦醒，他也希望能親力親為照顧她。

如果她能出院，我真的想自己照顧她。她喜歡洗澡，在醫院只能抹身。她很喜歡黏著我，不喜歡待在醫院。她回來我身邊，我會安心些，不用天天去探望她。

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記者：陳昊淋