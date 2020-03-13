【齊心抗疫】鄭秀文每周落區做義工　Sammi派抗疫物資感受良多

▲ 鄭秀文與義工落區派發防疫物資。（取自鄭秀文facebook）

新冠肺炎肆虐下，不少藝人也落區派發防疫物資給有需要人士，天后鄭秀文（Sammi）亦加入此行列，她在今天（3月13日）於社交平台發帖，透露早前透過鍾舒漫認識社福機構禧福協會的人士，並隨義工落區派發抗疫物資。

同時Sammi親身了解到基層人士生活的困苦，不禁有感而發說：「所看到的、所聽到的很多，很揪心」Sammi於社交平台分享與義工派物資照片她透露，在2月中左右已開始跟隨社福機構「禧福協會」每星期出隊往社區，親身上樓派發物資。

在昨晚（3月12日）又再出發，Sammi透露已累積了幾次隨行出隊經驗，跟義工們變熟絡，更大讚機構內的年輕人，非常熱心服務社區。

除派發口罩物資予街坊之餘，Sammi跟義工們亦了解下街坊有何需要，好讓中心能提供不同支緩。

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▲ 鄭秀文與義工落區派發防疫物資。（取自鄭秀文facebook）

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落區接觸街坊，令Sammi感受很深，她寫道：「事實........真的很多人失業、甚至一家人三餐不繼、二千四百大元的板間房像一個長型窄廂想轉一轉身都是奢侈、豆丁劏房住上五個大人、九十多歲的獨居老人因疫情被逼暫停了送飯服務而餓著肚子......於mi而言，這種持續出隊的體驗很寶貴，所看到的、所聽到的很多，很揪心。」

此外，昨晚一起出隊時，Sammi遇上一位社會工作者，跟他聊了很多，亦深感社工的工作一點都不容易，亦令Sammi想起年輕時想過當社工，她寫道：「每次跟著他們出隊，mi也學習了很多。疫情令很多人的工作都停頓，但在生命𥚃，依然可以：做到老，學到老。」

▲ 鄭秀文展示機構派發的口罩物資。（取自鄭秀文facebook）

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Sammi更大讚鍾舒漫及妹妹鍾舒祺非常熱心，經常於中心當義工，一起出隊時感覺很奇妙，她寫道：「因為大家都不是舞台上的自己，而是一起出隊同工。」

另外Sammi亦感謝好友甘比作出幫忙，由於機構缺乏口罩，而好朋友甘比知道後，即二話不說安排送來一萬五千個口罩給機構，令義工隊有足夠口罩物資分發。