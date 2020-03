【預言肺炎】盲眼神婆死前狂說一詞　追隨者24年後驚覺預言肺炎疫情

▲ 盲眼神婆萬加的追隨者表示,她曾提起「Corona」一詞預言肺炎疫情。

新冠肺炎疫情蔓延至全球,已故靈媒Sylvia Browne於2008年撰寫預言書中,曾提到2020年全球會爆發肺炎。已故失明靈媒萬加(Baba Vanga)的追隨者近日亦表示,萬加於死前不停重覆「Corona」這字,似乎早於24年前已預言是次肺炎!

死前唸著「corona」

失明靈媒萬加來自保加利亞,於1996年因病離世,但她留下的警世預言準確度高達85%。她曾預言911事件、2004年金融海嘯、南亞大海嘯及伊斯蘭國ISIS的崛起。

日前,一名萬加的追隨者Neshka Stefanova Robeva表示,她曾在1996年、萬加死前去探望她,當時萬加口中不停說著「corona」、「The corona will be all over us」等字句。

Neshka並不知道萬加想表達什麼,由於corona在保加利亞語中是「監護」的意思,她本以為是與俄羅斯有關的預言。直到新冠肺炎在全球擴散並命名為「Coronavirus」,Neshka才聯想到是一個隨口的預言,意指「冠狀病毒將籠罩我們」。

預言2020年會有3件大事發生

「盲眼神婆」萬加3歲喪母,童年獨自生活直到父親從戰場回來,直到12歲突然被一場沙塵暴吹走,事後在兩公里外被找回,但同時亦因此失明。自此她經常夢見奇怪的事情,後來夢境愈來愈強烈,整合後更成為現今人們所理解的預言。萬加雖已離世24年,但多年來她的預言準確無比。她曾經預測過911事件、南亞大海嘯及伊斯蘭國ISIS的崛起。

她亦曾預言2020年將有3件大事,包括中國大陸、日本、巴基斯坦等亞洲國家將會發生海嘯,而相關地震可能造成數百人死亡。俄羅斯有可能會遭受隕石撞擊,極端主義份子有機會入侵歐洲發動「化學武器」攻擊,以及英國亦會在脫歐後會陷入大規模經濟危機等等。

不過「盲眼神婆」萬加的預言亦有失準的時候,她預言2019年美國總統特朗普失聰,其中一位家人因車禍離世,俄羅斯總統普京被暗殺,上述3個預言亦未有應驗。

