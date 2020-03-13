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【新冠肺炎】醫管局：12歲以下兒童患者　不需使用抗病毒藥

社會 17:38 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

劉家獻指會按照機制衡量新藥的安全性、效用及品質，才會引入新藥予病人使用（車耀開攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，醫院管理局公布今日（13日）公布有關疫情資訊。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻特別提到第133號個案，為16個月大嬰兒，有發燒咳和流鼻水症狀，現於瑪嘉烈醫院傳染病中心受兒童專家照顧，以必利痛治療，暫時未使用抗病毒藥，情況穩定。

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劉家獻指現時針對醫治兒童患者，主要使用支援性治療，若有個別臨床需要則會使用蛋白酶抑制劑及干擾素，使用前需要監察和檢查血液及肺片等，另提到中央傳染病委員已有提出指引，講述醫治兒童患上新冠肺炎病毒時，將會按年齡分配以安排醫療，病徵輕微的話可提供支援性治療，如果有臨床需要的話則會有使用抗病毒藥。

劉家獻指現時每個國家使用治療冠狀病毒的藥物不一樣，在全球藥物供應緊張及別無選擇的情況下，有機會會使用一些在香港未經註冊的藥物，當中有可能有非英語的藥物標籤，但藥劑部同事亦會提供相關正確資訊給予前線人員，確保用藥正確。

他重申醫館局採購藥物機制嚴謹，將參考世界文獻及專家意見，如果有臨床需要的話則會有使用抗病毒藥 ，關於用藥後的副作用及反應，應會清楚與家人交代。針對藥物使用方面，如要在香港使用未經註冊的藥物，要先向衛生署申請，但定會先按照機制衡量其安全性、效用及品質，才會引入新藥予病人使用。

【新冠肺炎】世衛宣佈2019冠狀病毒病列為大流行　拆解流行性VS大流行意思

記者：郭家穎

 

冠狀病毒 香港 武漢肺炎 新冠肺炎

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