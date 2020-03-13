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【新冠肺炎】澳門公布分階段復課　高中先於4月13日復課

社會 17:31 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

澳門宣布分階段復課安排。（資料圖片）

澳門教育暨青年局宣布分階段復課預案，3月30日率先讓高中畢業班自願回校作升大學的溫習，但強調並非正式復課。當局強調因應疫情發展和衞生局意見有可能調整預案。

分階段復課預案時間表：
3月30日 高中畢業班回校溫習（非正式復課，自願回校升大輔導溫習）
4月13日 高中教育階段復課
4月20日 初中教育階段復課
4月27日 小學教育階段四至六年級復課
5月4日 幼兒教育階段、小學教育階段一至三年級、特殊教育全面復課

教青局教育研究暨資源廳廳長黃健武稱，當 4月13日開始復課時，學校須提供友善措施，讓未安排復課的學生，尤其幼兒教育階段，小學教育階段一至三年級及特殊教育學生，在自願情況下可回校，學校須為已回校而未正式復課的學生，安排適當照顧及多元活動，以滿足家長及學生所需，但前提必須依照衞生部門的防疫原則作出安排。

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另外，澳門指，旅遊危機處理辦公室收到25名在葡萄牙升學的澳門學生通知，他們於當地時間3月12日晚上起飛，將於今晚約9時抵達香港機場後返澳，而由於葡萄牙並沒有被港澳列為高危地區，預計他們可順利回澳。

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責任編輯：鄧凱文

澳門 幼兒教育 特殊教育 新冠肺炎 武漢肺炎

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