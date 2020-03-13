疑妻有婚外情淋鏹水致皮膚燒傷　裝修工認淋腐液候判

▲ 案件於高等法院審理。（資料圖片）

59歲裝修工人懷疑妻子與客戶及的士司機有婚外情，乘妻子於房間內更衣期間，闖入房間內向妻子淋潑通渠水，致妻子全身逾4成皮膚燒傷，傷口遍布面部下半部、頸部及胸口等部位。裝修工人今（13日）於高等法院承認有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，還押候判。

涉案被告劉慶球被控1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，控罪指被告於2018年10月15日，在筲箕灣寓所內，向妻子郭秀蘭（50歲）淋潑腐蝕性液體，即硫酸，而意圖使郭身體受嚴重傷害。

案情指，案發當晚被告與妻子及子女在家中晚飯後，妻子到房間內更衣，期間被告突然闖入與妻子對質，被告其後抓著妻子的頭部，將她的前額撞向牆，被告隨後再將妻子抱起到床尾位置，取出一瓶通渠水潑向妻子。

妻子全身感到非常痛楚，隨即大叫及逃出房間，其女兒見狀即將她帶到浴室沖身，而兒子則報警求助。當救護員到場時，被告已離開現場。被告離開後，曾致電兩名友人談及剛剛向妻子淋潑通渠水一事，兩名友人均勸告他自首。稍後被告折返寓所，隨即被警方拘捕，警誡下承認因妻子的婚外情而向她淋潑通渠水。

被告其後於錄影會面中進一步稱，他與妻子結婚多年，以往關係融洽，但近年他發現妻子有婚外情，經常與人在whatsapp上聊天，他曾經質問妻子，妻子僅稱需要私隱。其後被告檢查妻子手機，發現她與1名男客戶過從甚密，被告遂致電該名男客戶，警告他勿再與其妻子調情。被告自此變得焦慮，擔心妻子有日會離開他，而妻子更曾表示，若找到比他更好的人便會離開他，他因此更感悲傷。被告又曾經跟蹤妻子，發現妻子登上一輛的士，但妻子卻否認，他因此懷疑妻子與男客戶或的士司機有染。

被告強調，涉案所用的通渠水是他早於3星期前，為處理廚房喉管堵塞而購入，並非為其他用途。被告聲稱案發後一度欲跳橋尋死，惟他接到兄長來電，兄長叫他勿做傻事，他才冷靜下來決定自首。

而妻子送院後被驗出42.5%皮膚被燒傷，傷口遍佈面部下半部、頸部、胸口、右肩、大腿及小腿等，需先後進行多次重新造皮手術等。

辯方今求情時指，被告事後雖一度離開現場，但冷靜過後隨即折返，承擔責任，今次事件屬違反本性，被告已感到非常後悔。辯方又指事主亦曾為被告撰寫求情信請求輕判，而事主亦表明將會離開被告，因此被告並無機會重犯。法官需時考慮判刑，將判刑押後至3月18日。

記者：楊詠渝