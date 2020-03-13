日本製女生紓緩經痛恩物 經痛不再可怕

經痛成因各有不同，痛楚程度亦因人而異，有些只有輕微脹痛不適，有些卻每個月都痛得死去活來，還要忍著疼痛上學上班，簡直是雙重折磨。MegRhythm 全新推出的蒸氣溫熱經痛紓緩貼，小小一片即時紓緩經痛，非常方便。

經痛有原因 勿誤信偏方

經痛最常見的原因，是子宮內膜前列腺素分泌過盛，令子宮強烈收縮，加上大量排血造成缺血，引起疼痛。當生理期遇著上班上課日，為了忍痛應付日常生活，不少女生會尋找偏方，如狂吃朱古力、使用電流止痛儀器等，卻可能反過來令子宮收縮加劇，出血增多。而服用止痛藥雖能即時止痛，卻有可能引起副作用問題，到底有沒有快速無副作用既方法紓緩呢？

日本製造的隨身暖水袋 無藥性瞬間紓緩經痛

▲ MegRhythm蒸氣溫熱經痛紓緩貼只有掌心大小，長效達8小時。

日本製造的隨身暖水袋

日本女生愛用的MegRhythm蒸氣溫熱經痛紓緩貼，約40℃的溫熱蒸氣，促進血液循環，有助紓緩經痛。不含藥性，亦絕無氣味，不用擔心藥物敏感等副作用，加上長效達8小時，能瞬間紓緩經痛不適，真係女生經痛時的必備恩物。

貼心親膚面層 敏感肌適用

這片紓緩貼只有掌心大小，建議貼於內褲前後內側，親膚棉柔面層通過日本皮膚科測試，敏感肌膚適用。腹部如抱著熱水袋般溫暖。用料貼心之餘，還有輕盈獨立包裝設計，在家在外都方便攜帶使用，即使時生理期也可以安心應付一天工作。

銷售點：指定個人護理用品店、超級市場、HKTVmall及Donki有售

HKTVmall：bit.ly/3aIINEa

(資料由客戶提供)