【英國疫情】每年香港倫敦兩邊飛兒子長居倫敦　鄧藹霖：英國人防疫意識低

▲ 親子育兒專家鄧藹霖的大仔長居倫敦，她分享兒子現時在當地的情況。

英國截至今日（13日）累計有596宗新冠肺炎確診個案，並有8人死亡，當地因確診個案急升而出現超市搶購潮，不少人搶購糧食、廁紙、藥物等，令貨架空空如也。親子育兒專家鄧藹霖每年分別有一半時間在香港及英國，大仔亦長居倫敦，她分享兒子現時在當地的情況。

鄧藹霖與前副廣播處長丈夫吳錫輝育有兩名兒子，31歲的大仔Conrad早年於英國倫敦大學學院（University College London）修讀碩士課程，現於倫敦從事與寫作有關的工作，23歲的細仔Eugene則於英國讀完法律後回港發展。

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英國人對口罩的謬誤

當年陪太子到英國讀書的鄧藹霖，現在每年9月至翌年2月留港照顧丈夫及細仔，另有半年時間在倫敦生活，可以更接近大仔。她早前原打算先到溫哥華探媽媽，再回倫敦，可是因新冠肺炎疫情而取消機票，暫時留港照顧家人，待疫情緩和後才考慮回去。

▲ 鄧藹霖的大仔在倫敦生活，她每年亦有半年時間赴英生活。（相片由受訪者提供）

鄧藹霖現在每晚都與大仔通電話，了解他在倫敦的情況。她指當地已買不到口罩，若然幸運買到也只是防花粉口罩，防護功能不大。即使有口罩，不少人也不敢戴，她表示︰

英國人有謬誤，覺得戴口罩也擋不住病毒，又認為病人才戴口罩。

英國人衞生意識低

自新冠肺炎肆虐以來，各國出現零星華人被歧視的事件，如有華人戴口罩外出，遇到不禮貌對待。鄧藹霖慶幸兒子未有遇上，但細仔最近跟她分享，他有朋友在倫敦街頭遭一名外籍人士惡言相向。

她坦言英國人的衞生及防疫意識較低，當眾咳和打噴嚏不掩嘴是等閒事。而且他們習慣將背包或手袋隨意放在車廂地上，回家又把它們往床上放。就在昨日，兒子到超市購物，依然遇到打噴嚏不掩嘴的人。

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超市現搶購潮貨架清空

英國疫情每天都有變化，她上月曾問兒子要否多買一點廁紙，當時兒子指鄰近的超市貨源充足，不必擔心。事隔一個月，他見到超市的廁紙、防疫物資如酒精搓手液貨架清空，翌日貨品再上架，亦很快被人掃光。

▲ 倫敦超市防疫物資的貨架清空。（相片由受訪者提供）

他現在會趁較少人的時間，才去超市入貨，又透露當地現在有較多公司安排員工在家工作。

兒子身在英國，作為媽媽鄧藹霖雖然擔心，但兒子已成年，她只能不時提點，不能囉嗦太多。

面對世紀瘟疫，我們只能做足防禦，過份焦慮反而容易病倒。

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記者︰駱秀玲