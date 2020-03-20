【孖生小天使】準媽媽沖涼滑出8周胎兒　痛失孖胎夫婦如墮進谷底相擁而泣

▲ 天主教神父陳志明一直致力為父母處理安葬流產胎，包括一對8周孖生天使。

未滿24周的夭折胎兒，在香港法例被視為「醫療廢物」處理，然而對於準媽媽及爸爸來說，從受孕開始寶寶已是人。「香港紅十字會人道年獎」得主天主教神父陳志明，一直致力為這些父母處理安葬流產胎，盼望將孩子由醫療廢物變成天使。

過去數年，陳志明神父協助處理多達40多對父母安葬流產胎的事宜，雖然每個人的遭遇都不同，但同樣面對24周以下心跳停頓的嬰孩，他們均感到煩惱，有種欲愛不能，心如刀割的感受，悲傷痛心。

懷孖胎喜悅倍增

有對夫婦開心迎接小生命，妻子懷上孖胎，喜悅更是倍增，可是失去之時，悲傷亦是雙倍。陳志明神父表示那對夫婦將懷孕的喜悅跟親朋戚友分享，告訴整個家族的人知道，人人都為他們高興。

他們開始想著買嬰兒床、嬰孩的衣服等，非常期待一對寶貝的來臨。他們去看醫生時，醫生叮嚀：「孖胎要小心一點，各方面都不要操勞。」

失去8周寶寶不知所措

某個晚上，太太沖涼時突然有個嬰孩滑了出來，夫婦倆看著那8周的小嬰孩，兩人都手足無措，他們先抱起了寶寶，同時亦擔憂在母體之內的另一位寶寶。夫婦二人立即到鄰近的醫院，但院方表示沒有相關儀器及相應的設施，著他們要到較大的醫院。

夫婦倆立即乘車前往其他醫院，過了個多小時，不幸地，在母體內的嬰孩都失去了……突然由一件很開心的事，整個家族都很慶幸感恩的時候，突然失去了，就像墮進谷底一樣。兩夫婦只能經常相擁而泣：「為何會這樣？為何會這樣？」

夫婦一起面對順逆境

兩人只能哭和祈禱，在祈禱之中，陳志明神父慢慢幫助他們去接受失胎的事，跟他們分享生命真的很奇妙，有些人用很多方法想有孩子，卻沒有，有些人有了孩子，卻不一定很順利。

在一個家庭之中，夫婦結婚時，大家彼此承諾，無論環境順逆，疾病健康，都會彼此愛慕尊重對方。所以，如果一個家庭有小朋友，這是天主的祝福；如果沒有的話，也不是遺憾。

希望失胎的夫婦能一起面對生活上的困難和挑戰。

文章獲獲活水基金授權報道。

更多有關流產胎的報道，即睇︰

【欲愛不能】懷孕21周穿羊水被迫引產 媽媽緊抱微弱呼吸女兒：我愛你對不起

【欲愛不能】心痛告別22周流產胎 失胎父母親手埋葬兒子︰但願來生再聚

【欲愛不能】港媽將20周流產胎長置雪櫃5年 神父助安葬天使花園：傷痛得到釋懷

責任編輯：顏紫燕